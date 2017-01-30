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Российские банки снизили лимит по кредитным картам на 15%

Экономика
По данным Национального бюро кредитных историй
Кредитные карты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кредитные карты

Москва, 30 января 2017, 12:52 — REGNUM  В России в IV квартале 2016 года доля использованных заемщиками лимитов по кредитным картам (доля утилизации) достигла 68,6% (рост на 8,1 процентных пунктов по сравнению с III кварталом 2016 года). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом самый высокий рост доли утилизации по лимитам кредитных карт за год отмечен в Камчатском крае (на 40,9%), а также в Курской и Белгородской областях (на 36,3% и на 34,4% соответственно), а наибольшее снижение — в Республике Калмыкия (-15,4%), Республике Алтай (-13,5%) и Республике Карачаево-Черкессия (-13,0%).

Вместе с тем, в 2016 году размер лимита по кредитным картам существенно снизился — на 15,1%. Так, Если в I квартале 2016 года он составлял 55,7 тыс. рублей, то в IV квартале минувшего года был уже на уровне 47,3 тыс. рублей. Наиболее масштабным данное снижение стало во втором полугодии 2016 года.

Самая высокая динамика снижения среднего размера лимита по кредитным картам за год отмечена в Магаданской области (-38,9%), Чеченской Республике (-38,4%) и Республике Тува (-37,0%). В свою очередь, рост лимита зафиксирован только в трех регионах страны — в Республике Дагестан (+10,5%), в Москве (+6,1%) и Алтайском крае (+4,6%).

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