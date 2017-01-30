В Ярославской области без работы остались сотрудники 2 швейных предприятий

В одном из них работают только инвалиды

Ярославль, , 12:52 — REGNUM С 1 февраля этого года 28 человек в поселке Волга Некоузского района Ярославской области остаются без работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель общества инвалидов поселка Октябрьский Татьяна Тихомирова. Речь идет об ООО «Меридиан «и ООО «Межотраслевой центр организации работ», которые имели общего хозяина и работали под одной крышей. Сотрудники шили спецодежду.

«Нам объявили причину — истечение срока трудового договора 1 февраля. Это очень странно, поскольку в «Меридиане» был бессрочный договор. А у нас в «МЦОРе» работают инвалиды, мы юридически безграмотны. Нам 18 января дали на подпись бумагу. Сказали, что это перевод на другое предприятие. Мы не глядя подписали, поверили, а оказалось, что это новый трудовой договор, срок которого истекает через две недели», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник ООО «МЦОР» Светлана Курбатова.

ООО «МЦОР», начиная с 2003 года, неоднократно признавалось победителем в различных конкурсах, награждалось дипломами и грамотами. В областном конкурсе «За равные возможности» среди предприятий, применяющих труд инвалидов, в 2005, 2006, 2007, 2013 годах «МЦОР» занимал первые и вторые места. В основном основном предприятие шьет спецодежду и форменное обмундирование для Российских железных дорог.

Сейчас сотрудники швейных предприятий пишут жалобы местным депутатам, в прокуратуру и органы власти. Они еще надеются сохранить работу.

«У многих взяты кредиты, есть долги. Найти работу для инвалида в поселке очень трудно, все мы находимся в шоке, не знаем, что делать дальше», — сказала Светлана Курбатова.