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СМИ: Запуск газопровода ТАПИ отложен на год из-за проблем с финансированием

Экономика
Туркменские власти пока не смогли накопить достаточной суммы для реализации своей части международного газотранспортного проекта

Ашхабад, 30 января 2017, 12:26 — REGNUM  Ввод в эксплуатацию транснационального газопровода ТАПИ, проходящего по территории Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии, перенесен с 2019 на 2020 год. Об этом сегодня, 30 января, сообщило ИА «CA-news» со ссылкой на индийские СМИ.

Как отмечает Министерство газа и природных ресурсов Индии, туркменское правительство не успело решить связанные с этим проектом финансовые проблемы до декабря 2016 года, как это было изначально запланировано. В результате переговоры по ТАПИ пришлось перенести уже на июнь 2017 года.

«Эту информацию подтвердил и исполнительный директор пакистанской Inter-State Gas System. Больше информации он дать отказался. Стоимость строительства газопровода составит около $10 млрд (около 603,2 млрд рублей). Туркмения будет покрывать 85% от общей стоимости трубопровода. Оставшиеся будут разделены Афганистаном, Пакистаном и Индией по 5% для каждой страны», — уточнило издание.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2016 года Исламский банк развития заявил о своем намерении выделить правительству Туркмении кредит в размеое $700 млн (более 42,22 млрд рублей по текущему курсу) на строительство газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия. Немецкая компания Siemens в декабре 2016 года также сообщила о своих планах предоставить туркменским властям кредитный заём в размере $2,5 млрд (150,8 млрд рублей по текущему курсу) на те же цели.

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