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Госдуме предлагают освободить многодетных от налога на имущество физлиц

Экономика
Реализация законопроекта может потребовать до 6 млрд рублей
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Москва, 30 января 2017, 12:19 — REGNUM  Многодетные семьи предлагается освободить от уплаты налога на имущество физлиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, соответствующий законопроект внесла в Госдуму глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

На федеральном уровне отсутствует централизованное законодательство о социальной поддержке многодетных семей, в частности, Налоговый кодекс (НК РФ) не предусматривает налоговых льгот по налогу на имущество физлиц в отношении данной категории граждан, отмечает автор законопроекта. «Представляется очевидным, что особые меры поддержки должны быть выработаны в отношении многодетных семей. Уровень доходов таких семей и, как следствие — благосостояние, как правило, снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка», — указывает депутат Госдумы.

В связи с этим предлагается предоставить членам многодетным семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физлиц, дополнив статью 407 НК РФ соответствующими положениями. «В результате принятия законопроекта больше миллиона многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физлиц. Законопроект призван способствовать улучшению общей демографической ситуации в РФ, повышению рождаемости, повышению статуса семей, имеющих трех и более детей», — отмечает автор инициативы.

Реализация законопроекта может потребовать от 3,197 млрд до 6,395 млрд рублей, подсчитала Плетнева, исходя из количества многодетных семей в России, по данным последней переписи населения.

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