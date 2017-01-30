Понедельник, 30 Января 2017 года
13:28:44 МСК

«Рубль и доллар подешевеют синхронно»

Экономика
В ближайшие время пара доллар/рубль окончательно восстановится выше отметки 60
Доллары и рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллары и рубль

Москва, 30 января 2017, 12:12 — REGNUM  Сильный доллар сейчас для новой администрации США — скорее помеха, чем повод для гордости. Он снижает конкурентоспособность американских компаний на мировой арене, что может затруднить Трампу процесс восстановления былого могущества Штатов, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

«Пока официальные власти воздерживаются от намеков на излишне высокий курс USD, но при этом все прекрасно понимают, что рано или поздно доллару придется ослабеть», — отметил он.

«Схожая ситуация наблюдается и в российской экономике. С одной лишь разницей — власти уже предприняли меры по ослаблению национальной валюты. Решение ЦБ РФ скупать валюту на открытом рынке было воспринято игроками как «начало конца» сильного рубля. В результате котировки пары USD/RUB за последние пару дней уже несколько раз превышали отметку 60», — пояснил Диргин.

«Противовесом является налоговый период, в рамках которого экспортеры скупают рубли для выплаты НДПИ. Однако поддержка со стороны данного фактора уйдет уже на этой неделе. Скорее всего, уже в ближайшие дни пара доллар/рубль окончательно восстановится выше отметки 60», — полагает эксперт.

Читайте также: «Доллар не взлетит выше 65 рублей»

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 января Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют — доллара США и евро. Доллар вырос к рублю на 98,4 копейки и составил 60,3196 рубля. Евро подорожал на 31,81 копейки — до 64,3429 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 30 января, увеличилась на четверг на 51,94 копейки, составив 62,1301 рубля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
Главное сегодня
NB!
30.01.17
Станислав СтремидловскийОбщее для папы Франциска и президента Трампа – хорошее отношение к России
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«В США допускают возможность ядерного удара по России и Китаю»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
Валерий РокотовС пулемётом против пикетчиков
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
30.01.17
Александр БеловНе США осуждать Россию за вмешательство в дела стран – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
В Польше сборная Украины по биатлону не стала слушать гимн России
Душники-ЗдруйПольша Биатлон Спорт
NB!
30.01.17
Станислав ТарасовТурция «раскачивает» НАТО и шантажирует Евросоюз
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
30.01.17
Китай намерен доставить на Землю образцы грунта с Марса
ПекинКитай Исследования Марса Наука
NB!
30.01.17
Маккейн и Грэм «ищут способ развязать третью мировую» — Трамп
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Разведка США анализирует способность РФ и Китая «пережить ядерный удар»
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
30.01.17
ФАС: Против «Мегафона» возбуждено дело
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
30.01.17
Александр БеловПротивостояние Индии и Пакистана может стать ядерным — NI
Нью-ДелиИндия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Алексей ЮсевПритяжение (с) Запада: Новый фильм Федора Бондарчука и патриотизм
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
30.01.17
Трёхметровые сугробы и сосульки-убийцы: Барнаул после снегопадов
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
30.01.17
Максим ИсаевАмериканские СМИ не должны считать Дональда Трампа своим врагом – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
«Нефть: риск падения сохраняется»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
30.01.17
Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла девушка из Франции
МанилаФилиппины Шоу-бизнес Общество
NB!
30.01.17
«Этот город дрался за каждый дом...»
ВоронежРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.01.17
Впервые после холодной войны британский эсминец зайдет в Черное море
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.01.17
Пушков: Европа не та, что прежде, а главные политики в мире — Путин и Трамп
МоскваРоссия Судьба Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Экологический митинг в СВП Ванино: «Уговоры кончились. Будут суды!»
ВаниноХабаровский крайРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
30.01.17
СМИ: Великобритания посылает эсминец «поддерживать демократию» на Украине
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.01.17
Белый дом: Сотрудничество по САР — первый шаг на пути к снятию санкций с РФ
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
ещё главное