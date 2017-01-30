«Рубль и доллар подешевеют синхронно»

Москва, , 12:12 — REGNUM Сильный доллар сейчас для новой администрации США — скорее помеха, чем повод для гордости. Он снижает конкурентоспособность американских компаний на мировой арене, что может затруднить Трампу процесс восстановления былого могущества Штатов, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

«Пока официальные власти воздерживаются от намеков на излишне высокий курс USD, но при этом все прекрасно понимают, что рано или поздно доллару придется ослабеть», — отметил он.

«Схожая ситуация наблюдается и в российской экономике. С одной лишь разницей — власти уже предприняли меры по ослаблению национальной валюты. Решение ЦБ РФ скупать валюту на открытом рынке было воспринято игроками как «начало конца» сильного рубля. В результате котировки пары USD/RUB за последние пару дней уже несколько раз превышали отметку 60», — пояснил Диргин.

«Противовесом является налоговый период, в рамках которого экспортеры скупают рубли для выплаты НДПИ. Однако поддержка со стороны данного фактора уйдет уже на этой неделе. Скорее всего, уже в ближайшие дни пара доллар/рубль окончательно восстановится выше отметки 60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 января Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют — доллара США и евро. Доллар вырос к рублю на 98,4 копейки и составил 60,3196 рубля. Евро подорожал на 31,81 копейки — до 64,3429 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 30 января, увеличилась на четверг на 51,94 копейки, составив 62,1301 рубля.