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ФАС возбудила дело против «Почты России»

Экономика
Ведомство увидело признаки нарушения закона о защите конкуренции

Москва, 30 января 2017, 11:37 — REGNUM  ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщает ведомство.

Основанием для возбуждения дела явилось неисполнение «Почтой России» предупреждения, выданного ФАС по результатам рассмотрения заявления ООО «ФПС» по вопросу отказа в заключении агентского договора на выполнение технологических операций по перевозке и доставке (вручению) внутренней письменной корреспонденции на территории России.

Дело назначено к рассмотрению на 28 февраля 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России проверяет законность приобретения ФГУП «Почта России» двух самолетов Ту-204. ФГУП «Почта России» в июне 2016 года купила у «Ильюшин Финанс Ко» два самолета примерно за 3 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура проверяет покупку «Почтой России» двух самолетов

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