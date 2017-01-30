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Израиль не согласовал рейсы в Тель-Авив из аэропорта Жуковский – СМИ

Экономика
Причина в спорах о статусе аэропорта
Самолет в аэропорте
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Самолет в аэропорте

Москва, 30 января 2017, 11:34 — REGNUM  Екатеринбургская компания «Уральские авиалинии» готова начать полёты в Тель-Авив из аэропорта Жуковский (Московская область), но рейсы пока не согласованы с Израилем из-за спора о статусе воздушной гавани. Об этом сообщили информированные источники, пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что на сайте екатеринбургского аэропорта уже началась продажа билетов на рейсы с 19 марта. Тель-Авив согласования пока не дал, аргументируя задержку «превышением квоты межправительственного соглашения».

Издание уточняет, что задержка Тель-Авива связана со статусом аэропорта. «Минтранс присвоил Жуковскому (около 50 км от Москвы) статус регионального, но израильская сторона считает его еще одним аэропортом столицы», — сообщает издание.

Аэропорт с региональным статусом может использовать свободные квоты, указанные в межправительственном соглашении, на полёты за рубеж из регионов. Что касается аэропортов столицы России (Внуково, Домодедово, Шереметьево), то здесь квоты по направлениям в Италию, Францию, Испанию, Великобританию и Германию уже выбраны.

На текущий момент в столицу Израиля из Москвы летают группа «Аэрофлот» и El Al (Израиль). Комментируя неопределённость в планах по перелётам, в Минтрансе отметили, что сейчас «идёт рабочий процесс, о результатах будет объявлено позднее, после получения необходимых уточнений».

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