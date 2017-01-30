В Узбекистане создают Фонд развития Приаральского региона

Программа включает в себя меры по созданию новых рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности региона, развитию водоснабжения, систем канализации, санитарии и утилизации бытовых отходов, улучшению здравоохранения, жилищных условий населения, благоустройству территорий

Ташкент, , 11:08 — REGNUM Фонд развития региона Приаралья будет создан при Министерстве финансов Узбекистана, сообщает сегодня, 30 января, «Газета. уз» со ссылкой на постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О Государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017−2021 годы».

Организация будет финансироваться за счет средств национального Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 10% отчислений от продажи природного газа на автозаправках (10%), целевых средств госбюджета республики, международных займов и грантов, добровольных взносов физических и юридических лиц и других.

«Государственная программа по развитию Приаралья, направленная на улучшение условий и качества жизни населения региона, предусматривает реализацию проектов общей стоимостью 8,422 трлн сумов (один доллар — 3266 сумов)», — говорится в публикации.

Программа включает в себя меры по созданию новых рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности региона, развитию водоснабжения, систем канализации, санитарии и утилизации бытовых отходов, улучшению здравоохранения, жилищных условий населения, благоустройству территорий и многое другое.

Мирзиёев распорядился освободить от уплаты единого налогового платежа до 2027 года вновь создаваемые микрофирмы и малые предприятия в сфере промышленности, действующие в Приаралье.

Кроме того, с 1 февраля размеры ежемесячной родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, специализированных школах-интернатах с углубленным изучением отдельных предметов, в школах музыки и искусства, а также центрах культуры и досуга населения, расположенных в Каракалпакстане и Хорезме, снижены по сравнению с установленными по Узбекистану в два раза.

«Также с февраля в регионе вводится новый вид социального пособия в форме единовременной материальной помощи в размере 2−5 минимальных заработных плат нуждающимся семьям, в первую очередь одиноким гражданам, пенсионерам, семьям с кормильцем-инвалидом и другим малообеспеченным категориям населения и семьям», — сообщает издание.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, следствием высыхания Аральского моря стало драматическое изменение климата, ощущаемое не только в Средней Азии, но и в других регионах. На обнажившейся части Арала появилась новая солевая пустыня площадью 5,5 млн га. Свыше 90 дней в году на ней бушуют пылевые бури, разнося в атмосферу на многие тысячи километров ежегодно более 100 млн тонн пыли и ядовитых солей.