«Рубль и турецкая лира обойдутся без доллара»

Москва, , 10:54 — REGNUM Введение системы оплаты в рублях на территории Турции в сфере туризма и сельского хозяйства через банкоматы позитивно не только для российских туристов, но и для рубля. Прежде всего потому, что расчеты в российской валюте за розничные услуги на территории иностранного государства означают признание в данной стране рубля как платежно-расчетного средства, вызывающего доверие, заявила корреспонденту замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Более того, в турецких СМИ появляется информация о том, что турецкие туроператоры и отели через некоторое время смогут технически конвертировать рубли, равно как и турецкие лиры, в любую валюту мира. Таким образом, Турция стала одной из первых зарубежных стран (вне СНГ и Евразийского Союза), признавшей рубль частично конвертируемой валютой», — пояснила Мильчакова.

«До признания мировой резервной валютой рублю еще далеко, однако китайский юань прошел подобный путь признания — наличные китайские юани неофициально принимались в качестве расчетного средства в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Но запуск расчетов в рублях на территории Турции может оказать краткосрочное позитивное воздействие на акции Сбербанка», — считает эксперт.

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Напомним, по сообщениям СМИ, Сбербанк вместе с турецким Denizbank намерены запустить систему оплаты в рублях на территории Турции в сфере туризма и сельского хозяйства через банкоматы. Более того, по сообщениям турецких СМИ, ряд турецких туроператоров уже принимают от российских туристов оплату в рублях за оказание услуг на территории Турции.