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В псковском райцентре Кунья газ может появиться уже в 2017 году

Экономика
В настоящее время регион газифицирован на 51,5%
Газовая печь
Janne Hellsten
Газовая печь

Псков, 30 января 2017, 10:53 — REGNUM  Второй этап строительства межпоселкового газопровода Великие Луки — Кунья должен быть достроен в 2017 году, тогда же в районе начнётся ввод в эксплуатацию газопровода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, об этом парламентариям сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов.

«Газпром» уже завершает конкурсные процедуры по отбору подрядной организации, и мы рассчитываем, что в течение полугода строительство будет завершено в полном объёме», — пояснил он.

В первом полугодии 2017 года «Газпром», по словам вице-губернатора, также планирует завершить работы по строительству межпоселковых газопроводов для газоснабжения населённых пунктов Великолукского, Невельского и Островского районов. До 2020 года планируется строительство газопровода высокого давления до Новоржева и Пушкинских Гор, после чего начнётся строительство межпоселкового газопровода в Опочку.

Всего в рамках региональной программы газификации, рассчитанной до 2021 года, необходимо около 300 млн рублей на реализацию 54 заявок от администраций муниципальных образований (это 2049 домовладений).

Газификация Псковской области началась в 1972 году. На сегодняшний день из 26 муниципальных образований области газифицированы 15, включая Псков и Великие Луки. Природный газ есть в 162 тысячах домовладений. За последние восемь лет год уровень газификации природным газом вырос с 44,2 до 51,5%.

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Газификация регионов
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