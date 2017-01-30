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Проект здания «Леруа Мерлен» в Барнауле отправлен на новую экспертизу

Экономика
На этот шаг застройщик пошел после инцидента с обрушением крыши в ТЦ «Галактика»
1 / 2 Здание «Леруа Мерлин» в Барнауле
Иллюстрация: ИД «Алтапресс», Анна Зайкова
Здание «Леруа Мерлин» в Барнауле

Барнаул, 30 января 2017, 07:11 — REGNUM  Вслед за собственниками барнаульского ТЦ «Галактика» повторную — теперь уже государственную — экспертизу всего проекта строительства согласился пройти застройщик торгового центра «Леруа Мерлен» в Барнауле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 января, в Государственной инспекции Алтайского края пояснив, что оба проекта были построены на основании заключений негосударственной экспертной организации.

«С момента начала строительства, работы на объекте проводятся при осуществлении государственного строительного надзора. Сейчас торговый центр закончен строительством, готовится к вводу в эксплуатацию. Однако, учитывая рекомендации специалистов госстройнадзора, массовое нахождение посетителей при эксплуатации торгового центра и его большую площадь (около 2 000 кв. м), ответственный застройщик решил еще раз перепроверить документацию и исключить все возможные просчеты на стадии проектирования и строительства», — пояснил руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов.

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По его словам, убедить застройщика было нелегко, ведь еще одна экспертиза — это дополнительные и время и деньги. Но, учитывая недавний инцидент с обрушением крыши в гипермаркете «Ашан», что расположен в ТЦ «Галактика», госэкспертиза такого проекта была просто необходима и инвесторы согласились с этим аргументом. Их взвешенное и ответственное решение, направленное на повышение безопасности будущих покупателей и персонала удостоилось благодарности Госинспекции.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с обрушением крыши «Ашана» произошло вечером 26 декабря 2016 года. Потолочные конструкции на площади порядка 50 квадратных метров не выдержали сибирских снегопадов и вся скопившаяся снежная масса рухнула в торговый зал. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

2 / 2 Так выглядели фрагменты крыши ТЦ «Галактика», демонтированы после обрушения
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Так выглядели фрагменты крыши ТЦ «Галактика», демонтированы после обрушения

На следующий день первый заместитель губернатора Сергей Локтев поручил создать рабочую группу, которая проанализировала все обстоятельства произошедшего и пришла к выводу о необходимости приостановления дальнейшего строительства второй очереди торгового центра. Также комиссия настояла на прохождении повторной государственной экспертизы всего проекта строительства.

Свое недовольство качеством частных строительных экспертиз публично высказал также губернатор Александр Карлин.

«Негосударственные организации, оказывающие услуги по проведению экспертиз, к сожалению, не имеют необходимого потенциала, лабораторной базы и даже специалистов для проведения таких работ», — заявил он на недавней пресс-конференции.

Региональные власти пообещали также выйти с законодательной инициативой по поводу пересмотра законов, качаемых ввода в эксплуатацию общественных проектов.

«У нас в Сибири суровые природно-климатические факторы. Объем снега за короткое время может превысить несущие способности кровель. Кроме того, бездумно на фасады зданий навешивается реклама, нагрузка от которой также не просчитывается. Будем наводить порядок!» — привел довод глава региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские власти недовольны качеством частных строительных экспертиз

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Обрушения зданий
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