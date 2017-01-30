В Эстонии запустили первое европейское судно на российском СПГ

Таллин, , 21:01 — REGNUM Потребление энергии в мире продолжает стремительно расти, и вместе с ним, несмотря на кризисы, неуклонно растет и потребление углеводородов. При этом особенно быстро в последние годы увеличивается в мировом энергобалансе доля природного газа: если в 2008 она составила 21%, то в 2010 — уже 24%. В будущем, по мнению экспертов, этот тренд только усилится, и не в последнюю очередь это будет происходить благодаря выгодным экологическим свойствам газа в сравнении с более широко использующимися в настоящее время видами топлива.

Так, в 2015 году вступили в силу новые экологические требования, в соответствии с которыми содержание серы в судовом топливе в Балтийском море не должно превышать 0,1%. Между тем малосернистые дизели и установки по улавливанию серы весьма затратны, и это открыло для поставщиков газового топлива, и в частности для России, новые возможности — уже с 29 января 2017 года по маршруту Таллин-Хельсинки начинает ходить новый пассажирский паром Megastar, для которого из России в Эстонию поставляется российский сжиженный природный газ (СПГ) фирмы «Криогаз» — дочерней компании «Газпромбанка». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено в Таллине на презентации судна Megastar.

Быстроходный паром длиной 212 метров с регистровым тоннажем в 49 тыс. тонн и эксплуатационной скоростью в 27 узлов способен перевозить до 2800 пассажиров. Судно оснащено двумя баками для СПГ общим объемов 600 куб. м, предназначенных для хранения газа при температуре — 160 градусов. Паром, который будет ходить под торговой маркой Tallink Shuttle, строился в Финляндии с августа 2015 года.

Основным поставщиком сжиженного природного газа для судна выступает введенный в эксплуатацию в мае 2016 года завод ЗАО «Криогаз» — предприятие по производству и отгрузке сжиженного и компромированного газа располагается всего в 350 км от порта в Таллине. «От нашего завода мы поставляем порядка 20 тыс. тонн СПГ в год. Мы предоставляем 4/5 (требующегося) объема. 25 тысяч тонн газа — это потребность судна», — рассказал журналистам директор департамента нефтегазовых проектов Газпромбанка Владимир Смелов. Оставшиеся 5 тыс. тонн бункеруются в порту Хельсинки от другой компании.

Заправка и разгрузка газа в судно происходит с понедельника по пятницу — по 5 автомобильных цистерн каждый день на 18 тонн СПГ каждая. Всего для транспортировки СПГ и бункеровки эстонской компанией Eesti Gaas, снабжающей топливом Megastar, из Германии было заказано восемь полуприцепов с мощными криогенными насосами, указал исполнительный директор компании Антс Ноот. Перекачивается газ на корабль за четыре часа. В режиме использования газа двухтопливые двигатели судна производят на 25% меньше углекислого газа, на 85% меньше оксидов азода и практически не производят оксиды серы в сравнении с обычными дизельными двигателями.

Впрочем, компания Tallink потребляет не весь производимый в Пскове сжиженный газ. Остаток — порядка 10% — идет другим потребителям, как на внутреннем рынке (в перспективе котельные Псковской области будут переводиться с мазута на газ), так и за его пределами — в частности, в Польшу.

«СПГ из России, согласно закону, экспортируется беспошлинно, каким бы образом вы этого не делали — либо в виде автомобилей, как мы это делаем, либо на больших танкерах, как угодно. Согласно закону, пошлина применяется только для газа по трубопроводам», — заявил Смелов.

Выигрыш в цене, таким образом, составляет около 20%, однако не в этом заключается преимущество завода в Пскове в сравнении с другими российскими производителями. «Преимущество возникает только в результате того, что мы близко располагаемся», — пояснил он. В то время как другим поставщикам СПГ необходимо перегружать газ на танкеры-бункеровщики и автомобили, из Пскова газ доставляются напрямую до места назначения.

Текущий контракт на поставку СПГ для парома заключен на год с ООО «Газпром экспорт», от имени которого осуществляется продажа СПГ на европейские рынки. Близкое расстояние и выгодные в связи с этим ценовые условия дают все основания ожидать продления контракта на поставку и в следующем году, подчеркнул Смелов. В настоящее время Tallink обладает 16 судами, из которых на СПГ работает только одно. По мере обновления флота потребность перевозчика в российском газе будет расти — в Газпромбанке ожидают, что потребление достигнет до 400 тыс. тонн СПГ в год. И «Криогаз» уже активно занимается увеличением производственных мощностей, чтобы удовлетворить этот спрос.

Так, кроме комплекса в Пскове ЗАО «Криогаз» уже построило завод в Кингисеппе на 9 тыс. тонн СПГ в год. Однако вскоре растущие потребности перевозчика будут опережать возможности российских малотоннажных заводов. В ближайшее годы компания планирует ввести в эксплуатацию завода на 150 тыс. тонн в Калининграде (в 2017 году), СПГ-терминала в Высоцке на 660 тыс. тонн (в 2018 году) и завода в Петрозаводске на 150 тыс. тонн в год (2018−2019 годы). Всё это позволяет говорить о колоссальных перспективах, которые открываются для российского сжиженного газа, указал директор департамента нефтегазовых проектов Газпромбанка.

Как отметил, в свою очередь, гендиректор «Криогаза» Ричард Рудницки, российский СПГ в дальнейшем будет поставляться на весь северо-западный регион России и в ряд европейских стран, в первую очередь страны Прибалтики и Польша, в перспективе — также Германию и Чехию. По его словам, часто экономически выгоднее строить газовое хранилище для СПГ в непосредственной близости от потребителя, чем проводить трубопроводы — что особенно актуально, например, для гористой местности северной Польши.

Таким образом, газ будет поставляться как для нужд промышленных потребителей, так и для снабжения топливом новых европейских судов. Это позволит не только расширить взаимовыгодное стратегическое сотрудничество в энергетической сфере между Россией и европейскими странами, но и значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Отметим, что комплекс сжижения природного газа в Пскове был включен министерством промышленности и торговли России в Перечень комплексных инвестиционных проектов по прироритетным направлениям гражданской промышленности. Предполагается, что предприятие, помимо прочего, поможет решить ряд социальных задач, модернизировать коммунальные объекты ТЭК, использующих менее эффективные виды топлива, газифицировать предприятия и населенные пункты в регионах, в которых нет магистральных газопроводов.