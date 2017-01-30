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Более 84% калужан из многоквартирных домов уплатили взносы на капремонт

Экономика
В этом году запланировано отремонтировать 382 многоквартирных дома жителей области на сумму порядка 890 млн рублей
Окно дома
Dominic Alves
Окно дома

Калуга, 29 января 2017, 12:27 — REGNUM  Собираемость взносов на капитальный ремонт помещений вмногоквартирных домов калужского региона в 2016 году составила более 84%, что выше аналогичного показателя по России.

В Калуге показатель уплаты взносов — 84,6%. Об этом 29 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

По ее словам, наиболее высокая собираемость — свыше 90% от начисленных платежей, отмечена в Куйбышевском (93,7%) и Козельском (92,3%) районах.

Еще в восьми районах области показатель по этой же категории плательщиков составил от 85 до 90 п%. В их числе население Сухиничского (89,8%), Хвастовичского (89,8%), Юхновского (87,5%), Медынского (86,4%) и других районов.

Задолженность по взносам за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, составляет 8,3%.

Борисова напомнила, что в случае неполной или несвоевременной уплаты взносов задолженность взыскивает в судебном порядке. При принудительном взыскании должники переплачивают до 15% от суммы задолженности.

Между тем, в 2017 году запланировано отремонтировать 382 многоквартирных дома жителей Калужской области на сумму порядка 890 млн рублей

Так, капитальные ремонты многоквартирных домов пройдут в 22 муниципальных районах области и двух городских округах — Калуге и Обнинске. В рамках капитального ремонта планируется выполнить 623 вида работ, в их числе произвести замену 118 лифтов в 36 многоквартирных домах в Калуге, Обнинске, Кременках и Малоярославце.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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