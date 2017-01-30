Российских туристов заманивают в Турцию рублем

После кризиса в российско-турецких отношениях, российские туристы так и не вернулись в Турцию

Москва, , 12:21 — REGNUM Российский Сбербанк и турецкий банк Denizbank собираются внедрить систему рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве для российских путешественников, посещающих Турцию. Об этом накануне, 28 января, сообщил генеральный директор Denizbank Хакан Атеш, выступая на первом российском саммите World Tourism Forum в Москве.

Атеш рассказал, что российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в турецких банках и банкоматах в рублях. Кроме того, персонал банков также будет принимать российские рубли в качестве оплаты.

Ряд турецких отелей уже готов предоставить российским туристам услуги, которые они смогут оплатить в рублях, а не в турецких лирах. Работа в этом направлении также ведется с авиакомпанией Atlas.

Гендиректор турецкого банка Denizbank подчеркнул, что сотрудничество между банками России и Турции способствует развитию двустороннего партнерства.

Атеш всячески зазывает российских туристов на турецкие курорты, опустевшие после кризиса в российско-турецких отношениях. «Российские туристы будут чувствовать себя в Турции как дома, будут иметь возможность говорить на родном языке и оплачивать услуги национальной валютой. Прибавим к этому тёплое море, шикарные пляжи, хорошую экологию и природу», — рекламирует Атеш.