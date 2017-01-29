Песков: Отмена санкций не обсуждалась в ходе беседы Путина и Трампа

Москва, , 00:51 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не затрагивали вопрос отмены санкций Вашингтона в отношении Москвы, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье на своей странице в Twitter сообщил, что администрация нового президента США подготовила документы, в которых идёт речь об отмене санкций против России. Об этом же сообщало издание Politico со ссылкой на свои источнки в Вашингтоне.

Между тем, позднее сам Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене антироссийских санкций преждевременно. «Прекрасные отношения с Россией — это возможно. Но также возможно, что этого не случится», — отметил он.

Напомним, вечером 28 января состоялся первый телефонный разговор Путина и Трампа, который продлился около 45 минут. Президенты России и США обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.

По итогам беседы лидеры двух стан условились поддерживать регулярные личные контакты, а также договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

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