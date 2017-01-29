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Рогозин: Авария «Прогресса» не связана с Воронежским мехзаводом

Экономика
Связи между крушением космического грузовика и воронежскими двигателями не установлено
Космический корабль «Прогресс»
Иллюстрация: NASA
Космический корабль «Прогресс»

Воронеж, 28 января 2017, 21:27 — REGNUM  Воронежский механический завод не связан с аварией грузового корабля «Прогресс». Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин 28 января, находясь с визитом в Воронеже.

Рогозин отметил, в частности, что, проверка, которая проводится на предприятии, не имеет отношения к крушению «Прогресса» в декабре 2016-го.

В то же время, по словам Рогозина, проверка выявила попытку подмены технической документации по двигателям для «Протона».

Как ранее сообщало, грузовой корабль «Прогресс» потерпел аварию 1 декабря, обломки упали в Туве. «Роскосмосом» была сформирована комиссия для проверки причин аварии. В начале января были озвучены выводы комиссии: аппарат потерпел крушение из-за вскрытия топливного бака «О» третьей ступени ракеты-носителя в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Возгорание насоса окислителя произошло, скорее всего, из-за попадания посторонних частиц или нарушения технологии сборки двигателя 11Д55.

«Роскосмос» выявил причину крушения «Прогресса МС-04»

Отметим, что 20 января пост генерального директора Воронежского механического завода покинул его директор Иван Коптев. Позже выяснилось, что дефекты были выявлены в двигателях второй и третьей ступени ракеты-носителя «Протон». Все двигатели были отозваны. Как сегодня заявил Дмитрий Рогозин, все двигатели будут проверены, соответственно, скорректируют и запуск «Протона» — по плану, он состоится через три с половиной месяца.

Рогозин также заявил о необходимости технического перевооружения ВМЗ и загрузкой его дополнительными заказами — в том числе, и для того, чтобы поднять средний уровень зарплаты на заводе.

Читайте ранее в этом сюжете: Пуски «Протона-М» будут возобновлены через 3,5 месяца — Рогозин

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