Воскресенье, 29 Января 2017 года
11:35:56 МСК

154 км железной дороги в обход Украины построят в 2017 году

Экономика
В сутки строители укладывают 1,2 км дороги
Железная дорога
Иллюстрация: Pixabay.com
Железная дорога

Воронеж, 28 января 2017, 20:20 — REGNUM  1,3 тыс. человек привлечены к строительству железной дороги в обход Украины. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны, было заявлено 28 января в ходе визита в Воронежскую область заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова и вице-президента ОАО «РЖД» Олега Тони.

«Соединения железнодорожных войск после новогодних праздников продолжают выполнять задачи государственной важности по строительству участка железнодорожной ветки Журавка — Миллерово. Общий объем земляных работ составляет 770 тыс. куб. м, также будет уложено 154,3 км рельсошпальной решетки», — сказал Дмитрий Булгаков.

Он отметил, что работы одновременно ведутся на пяти участках дороги, это Журавка — Зайцевка, Зайцевка — Сергеевка, Сергеевка — Сохрановка, Сохрановка — Кутейниково, Кутейниково — Виноградовка.

К строительству объекта привлечены пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов, а такжеи три отдельных путевых батальона. Задействовано более 500 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники. Всего в строительстве железной дороги участвуют 1,3 тыс. военнослужащих железнодорожных войск.

На совещании штаба строительства железной дороги отмечалось, что в среднем в сутки строители укладывают 1,2 км рельсошпальной решетки

«Все идет в графике, в плановом режиме и сомнений в его выполнении нет», — сказал Булгаков.

Как отмечалось, именно в зимние условия наиболее благоприятны для ведения строительных работ — весной, из-за распутицы, темпы могут значительно снизиться.

Строительство железной дороги в обход Украины, которая соединит станции Журавка в Воронежской области и Миллерово в Ростовской области, началось в 2015 году. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций. Пропускная способность двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка — Миллерово после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях.

По данным РЖД, на середину января готовность линии составляла около 47%. Открытие движения поездов здесь запланировано уже в текущем, 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Железная дорога в обход Украины построена на 47% — ЮВЖД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие железнодорожной инфраструктуры
Главное сегодня
NB!
29.01.17
Белый дом назвал беседу Трампа и Путина важным шагом к улучшению отношений
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
29.01.17
Песков: Отмена санкций не обсуждалась в ходе беседы Путина и Трампа
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
29.01.17
«При Трампе человечество ближе к ядерной войне, чем когда либо»
ЛондонВеликобритания Выборы в США Политика
NB!
29.01.17
Путин и Трамп отметили взаимные симпатии народов России и США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.01.17
Невиданное: вице-премьерный спектакль в Чувашии и корсовет Мантурова
ЧебоксарыРоссия Пищевая промышленность Политика
NB!
28.01.17
«Бавария» одержала важнейшую победу над «Вердером» и сохранила лидерство
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
28.01.17
Яков РудьПоследний «фас!» для Порошенко: спровоцировать Россию, связать руки Трампу
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.01.17
Юрий БаранчикБеларусь: Поддержка агрессивного национализма становится все заметней
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.01.17
Александр ГаврилюкПразднование Нового года в Китае: мифы и факты
ПекинКитай Новый год Культура
NB!
28.01.17
Станислав ТарасовЭрдоган записался на прием к Трампу
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Калининградский губернатор вновь географически присягает Германии
БерлинГермания «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
28.01.17
Олег АйрапетовКрымская война. Союзники и русские. Неудачи и разочарование
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.01.17
Станислав СтремидловскийПапа Франциск «родил» президента Трампа. Кого в Церкви «родит» Трамп?
ВашингтонСША Главное о Ватикане Политика
NB!
28.01.17
СМИ: У экспертов осталась одна версия гибели Ту-154 – ошибка экипажа
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.01.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: погружение №2
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
28.01.17
Норвегия обвинила Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет
ОслоНорвегия Информационная война против России Политика
NB!
28.01.17
СМИ: За Хиллари Клинтон незаконно проголосовало более 800 тысяч человек
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичАмериканские планы Ломоносова
МоскваРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.01.17
Елена ХаненковаДональд Трамп: Make Israel great again!
ВашингтонСША Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Наталья ГоряйноваГде закон, защищающий защитников Родины?
ЛипецкРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
28.01.17
Валерий ШаховЧто обнажил Лукашенко? Чего он боится? Зачем ему война против России?
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
27.01.17
Дональд Трамп: Брексит станет замечательным событием для Великобритании
ВашингтонСША Выход Великобритании из Евросоюза Политика
ещё главное