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Дворкович: Белоруссия должна России $550 млн за газ

Экономика
Минск отказывается платить

Москва, 28 января 2017, 16:05 — REGNUM  Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович назвал сумму задолженности Белоруссии за российский газ. Об этом он заявил журналистам сегодня, 28 января.

Дворкович сказал, что по расчетам правительства, Белоруссия должна России за газ порядка $550 млн. Вице-премьер также констатировал, что Москва и Минск до сих пор не смогли найти взаимопонимание по вопросу цены на газ.

«Прогресса нет. Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимопонимания. В любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — сказал Дворкович.

Напомним, конфликт неплатежей за газ между Россией и Белоруссией возник из-за расхождений в подходах к определению цены за российский газ.

Поскольку взаимопонимания по вопросу цены за газ найти так и не удалось, Россия приняла решение сократить поставки нефти в Белоруссию. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.

В ответ на сокращение поставок нефти, Белоруссия повысила тариф на транзит черного золота из России.

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