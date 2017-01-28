Дворкович: авиасообщение с Египтом может быть скоро восстановлено

Москва, , 14:30 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович заявил, что решение о восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом уже близко. Такое заявление он сделал журналистам сегодня, 28 января.

«Я время называть не буду, но думаю, что по Каиру решение близко», — сказал Дворкович.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года, после того, как разбился пассажирский самолет российской авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург.

На борту самолета находились 217 пассажиров и девять членов экипажа все они погибли. Самолет упал в пустыне Синайского полуострова.

В ходе расследования было установлено, что самолет разбился в результате террористического акта.

Россия приняла решение прекратить авиасообщение с Египтом до тех пор, пока ситуация с безопасностью в египетских аэропортах не улучшиться. И хотя египетская сторона неоднократно заявляла, что делает все возможное по улучшению ситуации с безопасностью в своих воздушных гаванях, авиасообщение так и не было восстановлено.