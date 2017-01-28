Суббота, 28 Января 2017 года
18:09:39 МСК

Ракетные двигатели, произведенные в Воронеже, снова проверят

Экономика
График запуска «Протон-М» скоординируют с графиком доработки двигателей
Ракета-носитель «Протон-М»
alexpgp
Ракета-носитель «Протон-М»

Воронеж, 28 января 2017, 13:55 — REGNUM  Ракетные двигатели, произведенные на Воронежском механическом заводе, будут подвергнуты проверке. Такое решение было принято 28 января по итогам рабочего совещания в Воронеже, которое провели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и гендиректор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роскосмоса. В совещании участвовали представители Правительства, члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и директора крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли.

Основной темой встречи стали перспективы развития космической отрасли, а также — контроль за качеством продукции, выпускаемой предприятиями.

В частности, как сообщается, по итогам совещания было принято решение о проведении необходимой проверки двигателей, «в которых возможны отклонения в технологии производства».

Также было принято решение скоординировать график пусков ракет-носителей «Протон-М» с графиком возможной доработки двигателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же на совещании Дмитрий Рогозин заявил о том, что Воронежский механический завод будет загружен новыми заказами, что позволит значительно поднять зарплату на предприятии — по его словам, средний размер зарплаты на ВМЗ должен превышать среднюю по региону.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежский механический завод получит дополнительные заказы

Читайте развитие сюжета: Пуски «Протона-М» будут возобновлены через 3,5 месяца — Рогозин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Падения космических аппаратов
Главное сегодня
NB!
28.01.17
Станислав ТарасовЭрдоган записался на прием к Трампу
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Калининградский губернатор вновь географически присягает Германии
БерлинГермания «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
28.01.17
Олег АйрапетовКрымская война. Союзники и русские. Неудачи и разочарование
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.01.17
Руслан КостюкПравые и крайне правые: в оппозиции к «единой Европе»
ЛондонВеликобритания Европейские политические партии Политика
NB!
28.01.17
Станислав СтремидловскийПапа Франциск «родил» президента Трампа. Кого в Церкви «родит» Трамп?
ВашингтонСША Главное о Ватикане Политика
NB!
28.01.17
СМИ: У экспертов осталась одна версия гибели Ту-154 – ошибка экипажа
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.01.17
Норвегия обвинила Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет
ОслоНорвегия Информационная война против России Политика
NB!
28.01.17
СМИ: За Хиллари Клинтон незаконно проголосовало более 800 тысяч человек
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичАмериканские планы Ломоносова
МоскваРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичНа островах Северной Двины стоят возрождённые церкви
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
28.01.17
Елена ХаненковаДональд Трамп: Make Israel great again!
ВашингтонСША Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Наталья ГоряйноваГде закон, защищающий защитников Родины?
ЛипецкРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Дональд Трамп: Брексит станет замечательным событием для Великобритании
ВашингтонСША Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
27.01.17
Командующий ВМС Украины собирается убрать Черноморский флот России из Крыма
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.01.17
Грузия беспокоится: Соглашение с «Газпромом» по транзиту невыгодно Тбилиси
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Маккейн: «У США нет ни политики, ни стратегии кибервойны с русскими»
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
ещё главное