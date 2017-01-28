Воронежский механический завод получит дополнительные заказы

Проблемы на предприятии вице-премьер Дмитрий Рогозин связал, в том числе, с уровнем заработной платы

Воронеж, , 13:44 — REGNUM Загрузить Воронежский механический завод новыми заказами в целях увеличения средней заработной платы поручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в ходе выездного совещания по вопросам перспектив развития пилотируемой космонавтике и качестве продукции 28 января в Воронеже.

Вице-премьер заявил, что Воронежский механический завод получит дополнительные заказ, которые позволят поднять уровень средней заработной платы на предприятии — по словам Рогозина, он должен быть выше, чем в среднем по области (26,2 тыс. на ноябрь 2016 года — прим. ИА REGNUM ). Вице-премьер подчеркнул, что проблемы Воронежского механического завода связаны, прежде всего, с «разгильядяйством» и «экономическими проблемами».

Рогозин также подчеркнул необходимость принять меры для восстановления всех предприятий Роскосмоса — их планируется обеспечить заказами до 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря при запуске ТГК «Прогресс МС-04» с космодрома Байконур произошла авария — нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля. Причины ЧП расследовала комиссия, которая пришла к выводу, что авария произошла из-за дефекта при сборке двигателя на Воронежском механическом заводе. 20 января Иван Коптев покинул должность генерального директора завода.

Позже Роскосмос отозвал на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракеты-носителей «Протон-М». Поводом стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. При анализе выяснилось, что при производстве ракет-носителей «Протон-М» вместо штатного припоя использовался более дорогостоящий припой с примесями драгоценных металлов.

Воронежский механический завод» специализируется на выпуске двигателей для ракет-носителей «Протон» и «Союз», узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь», двигателей для ракеты-носителя «Союз 2−1В», а также продукции для авиационной, железнодорожной и нефтегазовой отраслей промышленности.

Отметим, что в начале 2015 года на Воронежском мехзаводе было объявлено о сокращениях, которые объяснили оптимизацией предприятия и необходимостью повышать заработную плату.

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