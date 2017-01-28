Суббота, 28 Января 2017 года
18:08:33 МСК

Воронежский механический завод получит дополнительные заказы

Экономика
Проблемы на предприятии вице-премьер Дмитрий Рогозин связал, в том числе, с уровнем заработной платы

Воронеж, 28 января 2017, 13:44 — REGNUM  Загрузить Воронежский механический завод новыми заказами в целях увеличения средней заработной платы поручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в ходе выездного совещания по вопросам перспектив развития пилотируемой космонавтике и качестве продукции 28 января в Воронеже.

Вице-премьер заявил, что Воронежский механический завод получит дополнительные заказ, которые позволят поднять уровень средней заработной платы на предприятии — по словам Рогозина, он должен быть выше, чем в среднем по области (26,2 тыс. на ноябрь 2016 года — прим. ИА REGNUM ). Вице-премьер подчеркнул, что проблемы Воронежского механического завода связаны, прежде всего, с «разгильядяйством» и «экономическими проблемами».

Рогозин также подчеркнул необходимость принять меры для восстановления всех предприятий Роскосмоса — их планируется обеспечить заказами до 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря при запуске ТГК «Прогресс МС-04» с космодрома Байконур произошла авария — нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля. Причины ЧП расследовала комиссия, которая пришла к выводу, что авария произошла из-за дефекта при сборке двигателя на Воронежском механическом заводе. 20 января Иван Коптев покинул должность генерального директора завода.

Позже Роскосмос отозвал на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракеты-носителей «Протон-М». Поводом стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. При анализе выяснилось, что при производстве ракет-носителей «Протон-М» вместо штатного припоя использовался более дорогостоящий припой с примесями драгоценных металлов.

Воронежский механический завод» специализируется на выпуске двигателей для ракет-носителей «Протон» и «Союз», узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь», двигателей для ракеты-носителя «Союз 2−1В», а также продукции для авиационной, железнодорожной и нефтегазовой отраслей промышленности.

Отметим, что в начале 2015 года на Воронежском мехзаводе было объявлено о сокращениях, которые объяснили оптимизацией предприятия и необходимостью повышать заработную плату.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежский мехзавод после скандала с ракетными двигателями посетит Рогозин

Читайте развитие сюжета: Ракетные двигатели, произведенные в Воронеже, снова проверят

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Падения космических аппаратов
Главное сегодня
NB!
28.01.17
Станислав ТарасовЭрдоган записался на прием к Трампу
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Калининградский губернатор вновь географически присягает Германии
БерлинГермания «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
28.01.17
Олег АйрапетовКрымская война. Союзники и русские. Неудачи и разочарование
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.01.17
Руслан КостюкПравые и крайне правые: в оппозиции к «единой Европе»
ЛондонВеликобритания Европейские политические партии Политика
NB!
28.01.17
Станислав СтремидловскийПапа Франциск «родил» президента Трампа. Кого в Церкви «родит» Трамп?
ВашингтонСША Главное о Ватикане Политика
NB!
28.01.17
СМИ: У экспертов осталась одна версия гибели Ту-154 – ошибка экипажа
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.01.17
Норвегия обвинила Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет
ОслоНорвегия Информационная война против России Политика
NB!
28.01.17
СМИ: За Хиллари Клинтон незаконно проголосовало более 800 тысяч человек
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичАмериканские планы Ломоносова
МоскваРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичНа островах Северной Двины стоят возрождённые церкви
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
28.01.17
Елена ХаненковаДональд Трамп: Make Israel great again!
ВашингтонСША Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Наталья ГоряйноваГде закон, защищающий защитников Родины?
ЛипецкРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Дональд Трамп: Брексит станет замечательным событием для Великобритании
ВашингтонСША Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
27.01.17
Командующий ВМС Украины собирается убрать Черноморский флот России из Крыма
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.01.17
Грузия беспокоится: Соглашение с «Газпромом» по транзиту невыгодно Тбилиси
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Маккейн: «У США нет ни политики, ни стратегии кибервойны с русскими»
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
ещё главное