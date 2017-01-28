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Минэкономразвития РФ несогласно с выводами ВТО по автомобильному спору с ЕС

Экономика
Итальянские и германские автопроизводители хотят захватить российский рынок легких коммерческих автомобилей
Автомобили
Иллюстрация: Free great picture
Автомобили

Москва, 28 января 2017, 12:17 — REGNUM  Министерство экономического развития Российской Федерации не согласилось с частью выводов Всемирной торговой организации (ВТО) касательно автомобильного спора между Россией и Евросоюзом. Соответствующее заявление распространила пресс-служба министерства экономического развития России, сегодня, 28 января.

Напомним, панель арбитров ВТО опубликовала отчет по иску Европейского Союза к Российской Федерации по антидемпинговым российским пошлинам на импорт легковых коммерческих автомобилей (LCV) из Германии и Италии.

Арбитры рекомендовали России привести пошлины на импорт легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии в соответствие с обязательствами по антидемпинговому соглашению и ГАТТ 1994 года. В ближайшие 60 дней обе стороны имеют право подать апелляцию на данное решение.

Однако, министерство экономического развития России заявило, что несогласно с частью выводов арбитров ВТО. В МЭР считают, что по некоторым претензиям Евросоюза, третейская группа встала на сторону истца, сделав вывод о несоответствии нормам ВТО отдельных аспектов антидемпингового расследования в отношении лёгких коммерческих автомобилей.

«Россия согласна только с частью выводов третейской группы, некоторые её решения считает неверными. В ближайшее время российская сторона рассмотрит вопрос о возможном обращении в апелляционный орган ВТО для обжалования выводов, с которыми не согласна», — сказано в сообщении МЭР.

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