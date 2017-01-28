Капитализация Microsoft достигла отметки в $500 млрд

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Капитализация одной из крупнейших транснациональных корпораций — Microsoft превысила отметку в $500 млрд впервые за 17 лет. Об этом накануне, 28 января, сообщает Reuters.

Сообщается, что в ходе торгов рыночная стоимость Microsoft выросла на 2,5%. Таким образом капитализация компании превысила $500 млрд впервые с марта 2000 года. Стоимость акций компании выросла на 2,1% до $65,64.

Биржевые аналитики указывают, что акции Microsoft дорожают благодаря сильной отчетности за минувший квартал. Стоит отметить, что в марте 2000 года капитализация Microsoft достигала $550 млрд.

Несмотря на то, что рыночная стоимость Microsoft растет, она по-прежнему уступает по капитализации технологической компании Apple, у которой этот показатель равняется $650 млрд. На втором месте в мире по рыночной стоимости находится материнская структура Google компания Alphabet.