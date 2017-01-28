«Торговая война с США будет катастрофой для Мексики»

Но кризис в Мексике «больно ударит» по Соединенным Штатам

Мехико, , 04:11 — REGNUM Торговая война США и Мексики, о возможности которой все чаще говорят в связи с кризисом в двусторонних отношениях, будет «катастрофой» для Мексики, передает Associated Press 28 января.

«Мексика меньше, чем США, и ей может быть причинен огромный вред в результате конфликта, больший, чем Соединенным Штатам», — считает Адам Позен, президент Института Петерсона.

По его словам, конфликт «приведет к снижению песо» до 25−28 песо за доллар США и «к уменьшению возможностей мексиканцев зарабатывать на жизнь честным путем».

Аналитик Moody's в Латинской Америке Альфредо Коутиньо разделяет мнение Позена, однако отмечает, что кризис в Мексике «больно ударит» по самим США.

«Вы будете иметь соседа к югу от вашей границы с безработицей, социальными проблемами, с ростом преступности, — считает Коутиньо. — Вы хотите иметь подобного соседа?»

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп уже заявил о введении экспортных пошлин на мексиканские товары в 20% и начале строительства стены на мексиканской границе. В ответ президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил запланированный визит в Вашингтон.

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