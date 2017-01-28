Стоимость нефти снова уменьшилась

После вчерашнего роста мировые цены на нефть снова упали

Лондон, , 03:20 — REGNUM Нефть не может «определиться» — после вчерашнего роста мировые цены на нефть снова упали, передает Associated Press 28 января.

К моменту закрытия торгов в Лондоне стоимость барреля нефти марки Brent — $55,52, снижение за день составляет 72 цента (1,3%).

На цену нефти оказывают сдерживающее влияние данные об увеличении мировых запасов «черного золота», кроме того — за 27 января на валютных рынках наметилось укрепление доллара, снижение которого компенсировало разницу между отсутствием хороших новостей на нефтяном рынке и ценой энергоносителей.

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