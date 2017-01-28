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Доллар «не определился»

Экономика
Доллар вырос по отношению к иене, но упал по отношению к евро

Нью-Йорк, США, 28 января 2017, 03:09 — REGNUM  На международных валютных рынках сегодня нет определенности — американский доллар вырос по отношению к иене, но упал по отношению к евро, сообщает Associated Press 28 января.

За день торгов доллар вырос по курсу со 114,42 до 115,09 иен. Курс евро по отношению к доллару вырос с $1,0692 до $1,0698 за евро.

По отношению к российскому рублю доллар также укрепился — курс доллара, установленный ЦБ РФ до понедельника 30 января составляет 60,3196 рублей за доллар (+68 копеек). Курс евро установлен на уровне 64,3429 рублей за евро (+32 копейки).

Читайте ранее в этом сюжете: «Доллар закрепится выше 60 рублей»

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