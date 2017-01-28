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Фондовый рынок США «испугался» торговой войны с Мексикой

Экономика
«Рынок сейчас находится на перекрестке»

Нью-Йорк, США, 28 января 2017, 03:00 — REGNUM  Фондовый рынок США показал снижение — инвесторов могли «испугать» перспективы торговой войны между Мексикой и Соединенными Штатами, передает Associated Press 28 января.

За день торгов на Нью-Йоркской бирже промышленный индекс Dow Jones упал на 7,13 пункта (0,04%), до 20 093,78 пункта. Индекс S&P 500 упал на 1,99 пункта (0,1%), до 2294,69 пункта. При этом индекс Nasdaq вырос на 5,61 пункта (0,1%), до 5660,78.

«Рынок сейчас находится на перекрестке, — считает Том Сиомадес, глава Hartford Funds Investment Consulting Group. — Мы перешли огромный психологический барьер, когда Dow перешагнул барьер в 20 000 пунктов».

Тем не менее, по словам Сиомадеса, шаги президента Дональда Трампа, связанные со строительством стены на границе с Мексикой и экспортными пошлинами на мексиканские товары, которые уже привели к резкому обострению отношений между двумя странами, «вызывают опасение» инвесторов.

«Я не знаю никого, кто считал бы торговую войну или тарифы хорошей новостью», — сообщил Сиомадес.

Впрочем, многие признают, что спад может являться временным и «испуг» вскоре сменится новым подъемом — фондовый рынок США показывал стабильный рост с момента избрания Трампа в ноябре 2016 года, несмотря на «антимексиканскую» риторику нового президента США.

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