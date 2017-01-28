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Президенты США и Мексики «договорились молчать» о стене на границе

Экономика
Президенты «признали разногласия» и решили «не делать публичных заявлений»

Мехико, 28 января 2017, 02:31 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето приняли решение «не делать публичных заявлений» по вопросу о стене на границе, передает Reuters 28 января.

«Президенты договорились пока не говорить публично об этом спорном вопросе», — говорится в заявлении правительства Мексики.

Сообщается, что в ходе «конструктивных» телефонных переговоров между лидерами соседних государств, «оба президента признали свои… разногласия по этому деликатному вопросу (строительства пограничной стены — прим. ИА REGNUM ), и согласились урегулировать свои разногласия в рамках всеобъемлющей дискуссии по всем аспектам двусторонних отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин на экспорт из Мексики и начале строительства стены на границе уже вызвало кризис в двусторонних отношениях и привели к отмене запланированного визита мексиканского президента Энрике Пенья Ньето в Вашингтон. Тем не менее, 27 января между лидерами двух соседних государств состоялись телефонные переговоры, которые обе стороны назвали «очень конструктивными».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Мы провели «очень хороший» телефонный разговор с президентом Мексики

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