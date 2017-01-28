«Трамп — это хорошо для Мексики»: Миллиардер Карлос Слим успокоил сограждан

«Обстоятельства в Соединенных Штатах очень благоприятны для Мексики»

Мехико, , 02:04 — REGNUM Один из самых богатых людей на планете, мексиканский миллиардер Карлос Слим «успокоил» соотечественников, озадаченных планами нового президента США Дональда Трампа, передает Reuters 28 января.

По словам Слима, желание Трампа построить стену на границе двух государств и введение пошлин на товары из Мексики могут быть «смягчены» общим индустриальным ростом США при новом американском президенте, который не может не отразиться на соседней Мексике.

«Обстоятельства в Соединенных Штатах очень благоприятны для Мексики», — сообщил миллиардер журналистам.

Однако, по словам Слима, Дональд Трамп — «сильный переговорщик», и президенту Мексики Пенья Ньето «будет непросто» наладить отношения с новым американским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлос Слим, мексиканский миллиардер с состоянием в $77 млрд и владелец издательского дома The New York Times, являлся одним из самых яростных противников Трампа в ходе избирательной кампании и активно поддерживал его соперника из демократической партии, Хиллари Клинтон. Однако после выборов Слим заявил, что новый президент США Дональд Трамп — это «хорошо для Мексики».

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Впрочем, правительство Мексики не разделяет оптимизма Слима. Планы Трампа по введению пошлин на мексиканские товары и строительству стены на границе с Мексикой уже привели к обострению отношений между двумя соседними странами, в том числе к отмене запланированного визита президента Пенья Ньето в Вашингтон.

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Тем не менее, 27 января президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, и лидеры договорились работать над улучшением связей между двумя странами.

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