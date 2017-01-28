Суббота, 28 Января 2017 года
18:15:00 МСК

«Трамп — это хорошо для Мексики»: Миллиардер Карлос Слим успокоил сограждан

Экономика
«Обстоятельства в Соединенных Штатах очень благоприятны для Мексики»

Мехико, 28 января 2017, 02:04 — REGNUM  Один из самых богатых людей на планете, мексиканский миллиардер Карлос Слим «успокоил» соотечественников, озадаченных планами нового президента США Дональда Трампа, передает Reuters 28 января.

По словам Слима, желание Трампа построить стену на границе двух государств и введение пошлин на товары из Мексики могут быть «смягчены» общим индустриальным ростом США при новом американском президенте, который не может не отразиться на соседней Мексике.

«Обстоятельства в Соединенных Штатах очень благоприятны для Мексики», — сообщил миллиардер журналистам.

Однако, по словам Слима, Дональд Трамп — «сильный переговорщик», и президенту Мексики Пенья Ньето «будет непросто» наладить отношения с новым американским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлос Слим, мексиканский миллиардер с состоянием в $77 млрд и владелец издательского дома The New York Times, являлся одним из самых яростных противников Трампа в ходе избирательной кампании и активно поддерживал его соперника из демократической партии, Хиллари Клинтон. Однако после выборов Слим заявил, что новый президент США Дональд Трамп — это «хорошо для Мексики».

Читайте также: Мексиканский магнат Карлос Слим «заключил мир» с Дональдом Трампом

Впрочем, правительство Мексики не разделяет оптимизма Слима. Планы Трампа по введению пошлин на мексиканские товары и строительству стены на границе с Мексикой уже привели к обострению отношений между двумя соседними странами, в том числе к отмене запланированного визита президента Пенья Ньето в Вашингтон.

Читайте также: «Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США

Тем не менее, 27 января президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, и лидеры договорились работать над улучшением связей между двумя странами.

Читайте также: Трамп: Мы провели «очень хороший» телефонный разговор с президентом Мексики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Американо-мексиканские отношения
Главное сегодня
NB!
28.01.17
Станислав ТарасовЭрдоган записался на прием к Трампу
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Калининградский губернатор вновь географически присягает Германии
БерлинГермания «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
28.01.17
Олег АйрапетовКрымская война. Союзники и русские. Неудачи и разочарование
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.01.17
Руслан КостюкПравые и крайне правые: в оппозиции к «единой Европе»
ЛондонВеликобритания Европейские политические партии Политика
NB!
28.01.17
Станислав СтремидловскийПапа Франциск «родил» президента Трампа. Кого в Церкви «родит» Трамп?
ВашингтонСША Главное о Ватикане Политика
NB!
28.01.17
СМИ: У экспертов осталась одна версия гибели Ту-154 – ошибка экипажа
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.01.17
Норвегия обвинила Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет
ОслоНорвегия Информационная война против России Политика
NB!
28.01.17
СМИ: За Хиллари Клинтон незаконно проголосовало более 800 тысяч человек
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичАмериканские планы Ломоносова
МоскваРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.01.17
Владимир СтанулевичНа островах Северной Двины стоят возрождённые церкви
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
28.01.17
Елена ХаненковаДональд Трамп: Make Israel great again!
ВашингтонСША Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.01.17
Наталья ГоряйноваГде закон, защищающий защитников Родины?
ЛипецкРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Дональд Трамп: Брексит станет замечательным событием для Великобритании
ВашингтонСША Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
27.01.17
Командующий ВМС Украины собирается убрать Черноморский флот России из Крыма
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.01.17
Грузия беспокоится: Соглашение с «Газпромом» по транзиту невыгодно Тбилиси
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Маккейн: «У США нет ни политики, ни стратегии кибервойны с русскими»
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
ещё главное