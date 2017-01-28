General Motors переносит производство из Канады в Мексику

Оттава, , 01:01 — REGNUM Подразделение General Motors в Канаде намерено перенести производство из провинции Онтарио на завод в Мексику, передает Associated Press 28 января.

Согласно заявлению профсоюза GM в Канаде, компания намерена закрыть 625 рабочих мест в городе Ингерсолл, который производит автомобили Chevrolet Equinox и GMC Terrain.

По словам руководителя профсоюза Джерри Диаса, решение руководства «попахивает корпоративной жадностью» и является явным признаком того, что в Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) должно быть пересмотрено.

«Объявление… является ярким примером всего плохого в НАФТА, он должен снова стать предметом переговоров, — считает Диас. — Крайне важно иметь правила торговли, которые помогут обеспечить хорошую работу в Канаде».

В качестве положительного примера Диас приводит намерение нового президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз товаров из Мексики, «вернуть» автомобильные заводы в Соединенные Штаты и даже денонсировать соглашение НАФТА, которое Трамп считает «худшей торговой сделкой США в истории».

В настоящий момент в автомобильной промышленности в Канаде занято 141 тыс. человек. Это примерно на 60 тыс. человек меньше, чем было занято в секторе десять лет назад. Снижение численности рабочих связано с двумя факторами: роботизацией производства и перенесением заводов в Мексику, где стоимость рабочей силы в разы меньше, чем в Канаде.

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