ВТО считает «демпингом» пошлины России на легкие грузовики из Евросоюза

Пошлины, размер которых варьируется от 23 до 30%, были введены в России четыре года назад

Женева, Швейцария, , 00:43 — REGNUM Всемирная торговая организация (ВТО) признала противоречащими правилам международной торговли ввозные пошлины России на легкие грузовые автомобили из Италии и Германии, передает Associated Press 28 января.

Согласно заявлению ВТО, ввозные пошлины на коммерческие грузовые автомобили массой от 2,8 до 3,5 тонн из Евросоюза являются «демпингом» и противоречат условиям членства РФ в организации. Пошлины, размер которых варьируется от 23 до 30%, были введены в России четыре года назад.

Сообщается, что комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем приветствовала «очень четкое решение» ВТО и выразила надежду, что Россия будет «уважать данное решение».