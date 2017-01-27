Киев: Украина стала второй в мире по урожайности пшеницы

Киев, , 18:15 — REGNUM В 2015/2016 маркетинговом году Украина стала второй в мире по урожайности пшеницы, сообщает министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

По данным украинского министра, первое место занял Европейский союз, третье — Канада.

«Наши аграрии собирают 3,3 тонны с гектара, в то время как канадские — только 2,9. Лидирует в рейтинге Европейский союз с рекордными 6 т/га», — подчеркнул Кутовой. По его словам, что по прогнозам в 2016/2017 украинский показатель урожайности пшеницы должен вырасти до 4,2 т/га.

Напомним, ранее Кутовой заявил, что согласно выводам ФАО, Украина отнесена к числу государств, которые в перспективе могут стать мировыми продовольственными донорами. «При условии восстановления и развития оросительных систем Украина будет иметь возможности для наращивания производства зерна до 100 млн тонн в год и для увеличения продовольствия в объемах, достаточных для 400 — 500 млн человек», — отметил украинский министр.