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Курганцы торопят «Росатом» с освоением уранового месторождения

Экономика
Они надеются, что благодаря освоению Добровольного месторождения село Звериноголовское вновь станет зажиточным

Звериноголовское, Курганская область, 27 января 2017, 17:27 — REGNUM  Жители села Звериноголовское Курганской области сдались на увещевания ученых и атомщиков. Они поддержат реализацию проекта по освоению Добровольного месторождения урана близ своих домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Развеивать сомнения в надежности и безопасности на всех этапах производственной цепочки приходилось через серьезные тернии общественных слушаний, угроз референдумов и массовых протестов. Экскурсия на предприятие 30 звериноголовцев и нескольких местных журналистов в село Уксянское, где проживают разработчики Далматовского месторождения, поставила точку в разногласиях между атомщиками и жителями Звериноголовского.

Напомним, 11 апреля в соответствии с распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева №2692-р состоится аукцион на право пользования участком недр федерального значения Добровольное в Звериноголовском районе Курганской области для разведки и добычи урана.

«Мы, естественно, будем участвовать в аукционе, рассчитываем получить лицензию и уже в 2017 году начать разработку проекта. Затем — Государственная экологическая экспертиза и, в случае ее положительного заключения — начало в 2018 году геологоразведки, а в 2019 году — опытно-промышленных работ», — цитирует исполнительного директора АО «Атомредметзолото» Виктора Святецкого пресс-служба АО «Далур».

«Далур» — это производственная площадка, одно из трех предприятий уранового холдинга «Атомредметзолото» госкорпорации «Росатом». Производит отработку двух месторождений в Курганской области — Далматовского в одноименном районе и Хохловского в Шумихинском районе. Это первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. В Звериноголовском АО «Далур» планирует начать доразведку месторождения во второй половине 2017 года, а ввести его в промышленную эксплуатацию в 2025 году.

Для Звериноголовского района реализация проекта освоения Добровольного месторождения означает развитие территории, считают районные руководители, члены правительства Курганской области и губернатор. «Для нас это прекращение оттока населения, безработицы, развитие инфраструктуры. «Далур» создаст около 350 рабочих мест, на которые будут приняты местные жители. Естественно, будет налажена инфраструктура — построены и отремонтированы дороги, проведен газопровод. Полагаю, с появлением крупного предприятия начнет развиваться и местный бизнес, ведь работники должны питаться в столовой, будут ходить в магазины. Плюс — услуги для самого «Далура», например, строительные работы. То есть, создание еще около 100 рабочих мест прогнозируют наши предприниматели. Все это означает увеличение отчислений в том числе, в местный бюджет, а значит, рост качества жизни в наших селах. Рассчитываем мы и на отдельную помощь «Далура» по реализации социальных проектов», — рассказывает глава Звериноголовского района Михаил Шейгец.

Жители Звериноголовского в течение года раздумывали, пускать ли атомщиков на свои земли. Нашлись люди, которые грозятся тотальным радиационным заражением реки Тобол в случае разработки уранового месторождения. Когда аргументы по безопасности производства возымели действие, противники разработки Добровольного дошли до абсурда, заявив, что «Далур» якобы имеет фирму-близнеца в Египте и пособничает НАТО.

Жители села посетили полигон подземного выщелачивания, локальную сорбционную установку и главный производственный корпус предприятия. Специалисты «Далура» подробно рассказали им о технологии добычи урана и о необходимых рабочих специальностях: аппаратчиков-гидрометаллургов, лаборантов химического анализа, слесарей-ремонтников, операторов механизированных и автоматизированных складов, операторов по подземному ремонту скважин.

«Обучение по программе подготовки по рабочим профессиям непосредственно на «Далуре» продолжается три месяца», — отметил начальник отдела по управлению персоналом предприятия Леонид Иванчиков.

Разработку Добровольного поддержал председатель районной Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Павел Птицын: «Для нас, людей, работающих в сельском хозяйстве, как ни для кого важно состояние экологии, природной среды. Сегодня, после посещения «Далура», у меня закончились последние сомнения. Мы будем продолжать выращивать пшеницу, разводить овец и поддерживать этот проект, который поможет развитию нашей малой Родины». А предприниматель Фарид Валеев сказал, что благодаря освоению Добровольного Звериноголовское вновь станет зажиточным селом, как в былые времена.

Как знак взаимопонимания, исполнительный директор АО «Атомредметзолото» Виктор Святецкий вручил главе Звериноголовского района подарок — электронное табло, которое в режиме on-line будет измерять и показывать уровень радиации в селе. «И сегодня, и во время освоения месторождения радиационный фон будет в норме. И это смогут видеть все жители села», — подчеркнул Виктор Святецкий.

Сегодня стало известно, что жители Звериноголовского района обратились с открытым письмом к генеральному директору ГК «Росатом» Алексею Лихачеву с просьбой активизировать работы по освоению Добровольного месторождения урана.

Читайте ранее в этом сюжете: Зауралье: противникам уранового месторождения отказали в референдуме

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