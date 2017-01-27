Дефицит госбюджета Украины в 2016 году составил 70 млрд гривен

Киев, , 17:23 — REGNUM Дефицит государственного бюджета Украины в 2016 году составил 70,130 миллиарда гривен. Соответствующие данные обнародовала Государственная казначейская служба Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предельный размер дефицита госбюджета на минувший год был установлен в размере 83,69 млрд грн.

Отметим, что в 2015 году дефицит госбюджета составил 45,17 млрд грн при потолке в 75,96 млрд грн.

Экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов отмечает, что существенный дефицит госбюджета, наблюдавшийся в большинстве месяцев 2016 года, вскрыл глубинные проблемы со сбалансированием государственных финансов, и в нынешнем году правительство Гройсмана столкнется с такими же проблемами. «Например, сумма приватизации была 17 млрд грн, спецконфискации — 7,7 млрд грн. Уровень выполнения по этим статьям — 0,3%! В результате бюджет недополучил 24,8 млрд грн. Минфин вместо того, чтобы принять реальность, дальше увеличивает плановую сумму, теперь от приватизации и спецконфискации ожидается уже 28,7 млрд грн. Которых, конечно же, никто не увидит, потому что для приватизации нужно много работать над привлекательностью объектов и бизнес-климатом страны в целом. О конфискации и вовсе говорить неловко — это бурные фантазии рейдеров во власти, не имеющие под собой ни малейшей правовой основы», — отметил он.