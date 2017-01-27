Упрощается получение виз для прибывающих во Владивосток

Консульский сбор за такие визы взиматься не будет

Москва, , 17:06 — REGNUM Въезд для иностранцев на территорию свободного порта Владивосток станет упрощенным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Законопроектом предусматривается, что для граждан иностранных государств, перечень которых будет определяться правительством, устанавливается упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в РФ до 8 суток. Предполагается возможность их выдачи в форме электронного документа. «Оформление визы станет простым и доступным. Для ее получения достаточно будет не позднее чем за 4 дня до поездки зайти на специальный сайт МИДа, заполнить заявление, приложить электронные копии документов, фотографии и в случае положительного решения о предоставлении электронной визы въехать в Россию», — отметил замглавы Минвостокразвития Павел Волков.

Иностранные граждане, прибывающие в РФ через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток, будут иметь право на свободу передвижения в пределах территории субъекта РФ, въезд на которую осуществлен на основании виз в форме электронного документа. Выехать из РФ эти граждане смогут также через пункты пропуска свободного порта Владивосток.

За выдачу виз иностранным гражданам, прибывающим в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток, консульский сбор взиматься не будет. «Электронная виза будет применяться для 5 регионов ДФО, на территории которых действует режим свободного порта Владивосток — это Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Камчатская область, Чукотка», — сказал Волков.

«Создаваемое упрощение процедур будет способствовать улучшению инвестклимата, а также позволит развиваться туристической инфраструктуре региона», — отметил Волков. Планируется, что механизм будет запущен к Дальневосточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре 2017 года, заключил замглавы Минвостокразвития.