Пятница, 27 Января 2017 года
20:52:03 МСК

Упрощается получение виз для прибывающих во Владивосток

Экономика
Консульский сбор за такие визы взиматься не будет

Москва, 27 января 2017, 17:06 — REGNUM  Въезд для иностранцев на территорию свободного порта Владивосток станет упрощенным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Законопроектом предусматривается, что для граждан иностранных государств, перечень которых будет определяться правительством, устанавливается упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в РФ до 8 суток. Предполагается возможность их выдачи в форме электронного документа. «Оформление визы станет простым и доступным. Для ее получения достаточно будет не позднее чем за 4 дня до поездки зайти на специальный сайт МИДа, заполнить заявление, приложить электронные копии документов, фотографии и в случае положительного решения о предоставлении электронной визы въехать в Россию», — отметил замглавы Минвостокразвития Павел Волков.

Иностранные граждане, прибывающие в РФ через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток, будут иметь право на свободу передвижения в пределах территории субъекта РФ, въезд на которую осуществлен на основании виз в форме электронного документа. Выехать из РФ эти граждане смогут также через пункты пропуска свободного порта Владивосток.

За выдачу виз иностранным гражданам, прибывающим в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток, консульский сбор взиматься не будет. «Электронная виза будет применяться для 5 регионов ДФО, на территории которых действует режим свободного порта Владивосток — это Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Камчатская область, Чукотка», — сказал Волков.

«Создаваемое упрощение процедур будет способствовать улучшению инвестклимата, а также позволит развиваться туристической инфраструктуре региона», — отметил Волков. Планируется, что механизм будет запущен к Дальневосточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре 2017 года, заключил замглавы Минвостокразвития.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морские порты России и транзит
Главное сегодня
NB!
27.01.17
Дмитрий ЕгорченковНе Гамбией единой: кто колонизирует Африку
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
27.01.17
Татьяна ПолосковаИнформационный коллапс российского посольства в Венесуэле
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
27.01.17
Советник Трампа: вопрос отмены антироссийских санкций — на рассмотрении
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.01.17
Наталья Линкевич«Надо объяснять, почему война началась. И о Маннергейме рассказывать тоже»
МурманскРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
27.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.01.17
На бывшего владимирского замгубернатора завели четвертое уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Свердловский моногород не сдаётся: прямые выборы мэра сохранены
КраснотурьинскСвердловская областьРоссия Реформа местного самоуправления Политика
NB!
27.01.17
В Дагестане частично отменены льготы бывшим главам республики
МахачкалаРоссия Льготы чиновникам Политика
NB!
27.01.17
Daily Express: «Трамп поговорит с Меркель о снятии санкций с Москвы»
ЛондонВеликобритания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.01.17
Госдума не продлевает «бесплатную приватизацию для всех»
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
27.01.17
Нижегородские депутаты испугались давления
Нижний НовгородРоссия Деятельность Заксобрания Нижегородской области VI созыва Политика
NB!
27.01.17
Маурисио Макри загнал Аргентину в долговую кабалу
Буэнос-АйресАргентина Политический кризис в Аргентине Экономика
NB!
27.01.17
«Дональд Трамп хочет отгородить США и Канаду от всей Латинской Америки!»
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Политика
NB!
27.01.17
Соцвыплаты всем: новосибирские власти решили снять напряженность в обществе
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
27.01.17
Штайнмайер ушел с поста министра иностранных дел ФРГ
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
27.01.17
Редакция ИА REGNUMПрибалтика для России: Транзит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша
МоскваРоссия Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
27.01.17
Станислав ТарасовИран и арабские монархии могут найти «общий язык»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.01.17
Гонконг — самый посещаемый город мира в 2015 году — АТОР
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
27.01.17
Губернаторы будут проверять декларации муниципальных служащих
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
27.01.17
Последствия «архитектурного бандитизма»: в мэрии Воронежа – новые отставки
ВоронежРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Политика
NB!
27.01.17
Житель Украины в прямом эфире перечислил преимущества жизни в Крыму
ХарьковУкраина Воссоединение Крыма с Россией Общество
NB!
27.01.17
Деньги РПЦ и идея «банка для бедняков»: мнение
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное