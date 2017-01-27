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Львовский мусор: Правительство переложило ответственность на горсовет

Экономика
Гройсман обещает помочь, но ведущая роль — за местными властями

Киев, 27 января 2017, 16:58 — REGNUM  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 27 января, в рамках рабочей поездки во Львовскую область провел совещание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при участии Львовского городского головы Андрея Садового, председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютки и народного депутата Украины Олега Березюка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее на этой неделе мэр Львова Андрей Садовый выразил возмущение тем, что центральная власть в Киеве не помогает городу в вопросе утилизации мусора, задавшись вопросом, является ли Львов частью Украины. Также он официально обратился к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор.По убеждению премьер-министра, временные меры относительно мусора уже приняты, однако «необходимо найти системное решение».

«Я абсолютно полностью уверен в том, что выход из этой ситуации есть. Надо найти все возможности, чтобы проблема твердых бытовых отходов во Львове была решена… Этим вопросом надо было заниматься 10 лет назад, а возможно и 20. Эта техногенная угроза возникла не в мае, а за много лет до этого. Если бы был системный подход тех, кто отвечает за это, возможно, трагедия не была бы допущена», — заявил Гройсман.

«Этот вопрос должен решить Львовский городской совет. Это ваша персональная ответственность. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, но очень важно, чтобы вы в этом процессе имели лидерство», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что готов продолжить оказывать поддержку в решении этой проблемы городским властям, однако что касается финансирования — «благодаря финансовой децентрализации бюджет развития Львова в 2017 году составляет 1 млрд 800 млн гривен, и часть этих средств возможно направить на решение проблемы обращения с отходами».

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