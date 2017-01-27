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Прокуратура требует выдать зарплату работникам свердловского АТП

Экономика
А главе городского округа внесено представление с требованием устранения нарушений законодательства
Без зарплаты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Без зарплаты

Сысерть, Свердловская область, 27 января 2017, 16:55 — REGNUM  Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о ситуации на муниципальном транспортном предприятии города Сысерть, в результате которой перед сотрудниками МУПа образовалась задолженность по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Также в ходе надзорных мероприятий было внесено представление на имя главы Сысерти Александра Карамышева. Прокуратура потребовала от градоначальника устранить нарушение трудового законодательства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области 20 января несколько десятков сотрудников транспортного муниципального предприятия города Сысерть объявили забастовку. Они требуют немедленного погашения долгов по зарплате.

В ситуацию вмешалась прокуратура. По данным надзорного ведомства, за период сентябрь-декабрь 2016 года перед 85 работниками МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» образовался долг по зарплате в размере более 6,8 миллионов рублей. Ситуация осложняется тем, что предприятие находится в состоянии банкротства. Однако 25 января удалось разморозить счета МУПа, и теперь технических препятствий для выплаты зарплаты нет.

Тем не менее, материалы проверки уже направлены в следственные органы для дачи правовой оценки. А органы полиции проводят доследственную проверку по факту банкротства муниципального предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Месяцы без зарплаты: в свердловской Сысерти бастуют транспортники

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