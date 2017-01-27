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Госдума вводит госпошлину за регистрацию биомедицинских продуктов

Экономика
Пошлины будут установлены в размере от 5 тыс. до 200 тыс. рублей

Москва, 27 января 2017, 16:42 — REGNUM  За госрегистрацию биомедицинских клеточных продуктов федеральным органом исполнительной власти будет введена госпошлина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

За проведение экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта, экспертизы документов для получения разрешения на проведение такого исследования при обращении за госрегистрацией продукта, предлагается установить пошлину в размере 200 тыс. рублей, за проведение экспертизы эффективности биомедицинского клеточного продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения продукта при его регистрации — 50 тыс. рублей.

Если речь идет о проведении экспертизы эффективности продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения, в отношении которого проведены международные многоцентровые клинические исследования, часть из которых проведена в РФ, госпошлина составит 200 тыс. рублей. Выдача разрешения на проведение клинического исследования продукта потребует уплаты госпошлины в размере 5 тыс. рублей, за выдачу регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного продукта — 5 тыс. рублей, за выдачу дубликата удостоверения продукта — 5 тыс. рублей.

Пошлина за подтверждение госрегистрации биомедицинского клеточного продукта составит 50 тыс. рублей, пошлина за внесение в документы изменений, требующих проведения биомедицинской экспертизы продукта — 75 тыс. рублей. Выдача разрешения на проведение международного многоцентрового клинического исследования биомедицинского клеточного продукта обойдется в 100 тыс. рублей, разрешения на проведение пострегистрационного клинического исследования такого продукта составит — также 100 тыс. рублей.

Чтобы стало возможным выводить на рынок такие продукты, необходимо установить пошлину, подчеркнул замглавы Минфина Илья Трунин. «Такие пошлины необходимо зафиксировать по аналогии с лекарственными средствами», — сказал он. Реализация законопроекта позволит федеральному бюджету получить 56 млн рублей за первые 3 года его действия, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев («Единая Россия»).

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