Воронежская область поддерживает лицензирование розничной продажи пива

Только за 2016 год в регионе выявлено 200 тонн «левого алкоголя»

Воронеж, , 16:14 — REGNUM Воронежская область просит федеральные власти ввести лицензирование розничной продажи пива и пивных напитков. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, говорилось 26 января на совещании в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка в Москве. Основной темой совещания стали результаты работы Росалкогольрегулирования и субъектов РФ — участников «пилотного» проекта по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Воронежская область, напомним, входит в число участников этого проекта.

Как отметил на совещании заместитель председателя правительства региона Максим Увайдов, за 2016 год на территории Воронежской области полиция выявила 314 преступлений и 1264 административных правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. За этот период правоохранителями было изъято более 200 тон алкогольных фальсификатов.

По данным, приведенным чиновником, в целом в регионе сокращается количество незаконных производств и складов алкоголя.

Между тем, отметил Максим Увайдов, есть ряд сложностей, которые мешают решению проблем с незаконным оборотом алкоголя.

В частности, представитель правительства Воронежской области предложил наделить субъекты РФ дополнительными полномочиями по проведению контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, незаконно реализующих алкогольную продукцию без лицензии. Предоставление регионам полного доступа к системе ЕГАИС, считает Увайдов, расширит возможности при проведении контрольных мероприятий. Кроме того, Максим Увайдов обратил внимание на необходимость введения лицензирования розничной продажи пива и пивных напитков.

На совещании Воронежской областью была полностью поддержана законодательная инициатива Росалкогольрегулирования о введении лицензирования розничной продажи спиртсодержащей продукции и передачи субъектам Российской Федерации полномочий по выдаче соответствующих лицензий.

Кроме того, стало известно, что в марте в Воронеже планируется проведение межрегионального совещания с субъектами Центрального федерального округа РФ по вопросам регулирования рынка алкогольной продукции.

Система ЕГАИС, внедрение которой должно было избавить розничный алкогольный рынок от контрафакта, была запущена в 2016 году. В ноябре Росстат констатировал снижение продаж алкоголя в России.

Отметим, что сегодня в России не требуется получение лицензии на закупку, хранение и оптово-розничную торговлю пивом и пивными напитками, однако возможность введения таких лицензий в последнее время обсуждается все активнее.

Торговля пивом и пивными напитками в Воронежской области в последние годы активно развивается, особенную популярность имеет продажа так называемого «живого» пива — в небольших (как правило, сетевых) торговых точках, зачастую располагающихся в жилых домах. В ряде регионов на законодательном уровне приняты ограничений для такой торговли (например, в Краснодарском крае и Липецке торговлю алкоголем на первых этажах жилых домов запретили совсем, в Орловской области — 27 января приняли закон о временных ограничениях). В Воронежской области поправки к закону разработаны были, однако пока существенных ограничений не вводилось.