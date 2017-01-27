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Экономист Банка Латвии: «Работать можно и до 80 лет»

Экономика
Эксперт считает, что в стране надо создавать только высокооплачиваемые рабочие места

Рига, 27 января 2017, 15:59 — REGNUM  В Латвию не нужно ввозить из-за рубежа малоквалифицированные кадры, так как они не способны поднять уровень жизни в стране. Напротив, они могут его снизить еще больше, заявил экономист Банка Латвии Олег Красноперов, сообщает порталRusdb.lv.

Экономист отметил, что в Латвии есть отрасли с низкими зарплатами и с высокими. К первым относятся такие как переработка рыбы, пошив одежды или сектор общепита, где средняя зарплата составляет не более 500 евро. А, например, в сфере воздушного транспорта средняя зарплата составляет 2055 евро, в программировании — 1443 евро, вот на такие высокооплачиваемые отрасли и надо обратить внимание, считает экономист: «На такие отрасли с высокими зарплатами и надо ориентироваться. Несмотря на то, что происходит в экономике, предприниматели всегда жалуются на нехватку рабочих рук, и на то, что заплаты слишком высокие. А работники вечно недовольны низкими зарплатами. Поэтому надо смотреть, что конкретно, выгодно для экономики в целом. Если мы будем и дальше создавать рабочие места в отраслях с низкими заплатами, то как же нам стать страной с высоким уровнем благосостояния?»

Комментируя плохую демографическую ситуацию в Латвии, Красноперов заявил, что пенсионный возраст — это устаревшее понятие, от которого надо отказаться: «Дело в том, что физическая работа сейчас по максимуму автоматизирована, люди стали жить дольше благодаря современным методам лечения и диагностики. То есть у нас есть все, чтобы создавать что-то своей головой в любом возрасте. Поэтому надо дать возможность людям работать и до 70 и до 80 лет, если им этого хочется. Однако если человек захочет выйти на пенсию, то государство должно это ему обеспечить».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте до 61 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Swedbank». Данные опроса показали, что пораньше выйти на пенсию хотят в основном жители предпенсионного возраста, а энтузиазм в отношении поработать подольше (до 65 лет) чаще отмечается у молодых профессионалов в возрасте до 29 лет, а также у той части населения, доходы которых достаточно высокие.

Напомним, с 2014 года в Латвии объявлено постепенное увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 65 лет. На данный момент он составляет 63 года, а планка в 65 лет будет установлена к 2025 году.

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