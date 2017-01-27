Новый кроссовер AX7 от Dongfeng сертифицирован для России

Моторная гамма новинки включает два бензиновых двигателя объемом 2,0 и 2,3 л

Москва, , 15:56 — REGNUM В первой половине 2017 года на российский рынок выйдет новый кроссовер Dongfeng AX7. Успешный краш-тест с блоком устройства экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс» позволил завершить сертификацию модели, сообщает пресс-служба компании «Дунфэн Мотор Рус».

Испытания прошли в конце декабря прошлого года, финальный тест проходил при скорости 56 км/ч, и 40-процентном перекрытии.

«Все системы автомобиля, включая блок экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс», сработали штатно, что позволило подтвердить соответствие автомобиля требованиям технического регламента и действующим стандартам и получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС)», — говорится в сообщении.

Моторная гамма новинки включает два бензиновых двигателя объемом 2,0 и 2,3 л, мощность которых составляет 140 и 171 л.с. соответственно. Более мощный мотор работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом», базовый AX7 — с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Колесная база автомобиля составляет 2712 мм, длина — 4690 мм, ширина — 1850 мм.