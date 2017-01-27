Москва, , 15:51 — REGNUM Кредитование это форма деятельности, которая подразумевает наличие в своей основе трех принципов — платность, возвратность, срочность. Патриарх не обязан это знать. Он заботится о том, чтобы человек, оказавшийся в тяжёлых жизненных обстоятельствах имел бы хоть какой-либо шанс выйти с наименьшими потерями, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им.Г.В.Плеханова Сергей Голодов.

«Микрофинансовые организации берут с клиентов грабительские проценты (до 1000%), пользуясь финансовой или скорее математической неграмотностью заёмщиков. Но никакого запрета на подобного рода сделки в законодательстве нет. Да и с точки зрения принципов капиталистического хозяйствования они правы. Окупить свои затраты и добиться приемлемой для них доходности — вот главная задача», — отметил Голодов. — Контингент заёмщиков — люди малооплачиваемые, часто асоциальные (алкоголики, наркоманы). Работа с ними требует особого склада характера и навыков».

«Если банк — это коммерческое предприятие, то оно должно приносить прибыль. Если мы жалеем бедных, то ставка должна быть низкой (2−5% годовых), долг может быть прощён, залог не взыскан, срок пролонгирован. Это прямой путь к банкротству. Такой банк должен быть прикреплён к бюджету как источнику ресурсов», — сказал эксперт.

«Следующий вопрос — бедные — это кто? Средняя начисленная заработная плата в 2015 г. едва превысила 34 тыс.руб., прожиточный минимум составляет около 10 тыс. руб. Что вызывает некоторое недоумение. Средняя пенсия — 13 тыс. руб. (данные за 2016 г.) За чертой бедности в нашей стране как минимум 30−35% населения», — привел цифры Голодов.

«Не имея возможности оплачивать самые необходимые нужды и обязательства, они кредитуются под чудовищные проценты и еще больше нищают. Это не мелкие кредиты на развитие своего дела, это кредиты для того, чтобы дотянуть до зарплаты. Банк для бедных не поможет. Нужна экономическая политика, имеющая своей целью ликвидацию, в хорошем смысле, бедности», — высказал сове мнение эксперт.

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