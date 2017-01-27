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Директор владимирской типографии обманул банк на 2,1 млн рублей

Экономика
Суд признал виновным генерального директора Владимирской книжной типографии в хищении

Владимир, 27 января 2017, 15:46 — REGNUM  Ленинский районный суд Владимира вынес приговор по делу о хищении 2,1 млн рублей у банка «Россельхозбанк». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, бывший гендиректор Владимирской книжной типографии Иван Парфенов приговорен к двум годам лишения свободы условно.

В суде было доказано, что в 2015 году ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Владимирская книжная типография» подписали договор на выполнение работ по устройству структурированной кабельной сети для организации рабочих мест головного офиса банк. Иван Парфенов указал в справках специально завышенную стоимость работ. Кроме того, он вписал в документы материалы, которые для выполнения работ не были нужны. Всего в документах говорилось о 12 млн рублей, в то время как настоящая сумма составляла 9,8 млн рублей.

«Сотрудники кредитного учреждения, будучи обманутыми и введенными в заблуждение, перечислили на расчетный счет книжной типографии денежные средства в сумме 12 млн рублей, то есть на 2,1 млн рублей больше фактической стоимости», — говорится в сообщении пресс-службы.

Деньгами мужчина воспользовался по своему усмотрению, а банку в итоге был причинен ущерб.

Суд признал Ивана Парфенова виновным в совершении преступления по ч. 5 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба). Условный срок был назначен, в том числе, и из-за того, что мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

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