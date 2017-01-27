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Суд зарегистрировал иск «Башнефти» к «Транснефти»

Экономика
Компаниям не удалось заключить договор на текущий год
Суд
verkeorg
Суд

Москва, 27 января 2017, 15:36 — REGNUM  Нефтяная компания «Башнефть», контролируемая «Роснефтью», направила иск против оператора магистральных нефтепроводов России компании «Транснефть». Об этом 27 января сообщают «Ведомости».

Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 26 января. Повод для подачи иска и сумма претензий не указаны.

Как рассказал советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин, в компании иск пока не получили. По его словам, «Транснефть» не прекращала прокачку нефти «Башнефти», хотя компания, как и «Роснефть», не подписала с оператором договор на текущий год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января в Арбитражный суд Москвы был подан иск корпорации «Роснефть» к «Транснефти». Иск связан с судебным разбирательством об условиях транспортировки углеводородов. Как пояснили в «Роснефти», услуги оператору магистральных нефтепроводов были оплачены, однако условия на 2017 год согласовать не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: ‍Суд зарегистрировал иск «Роснефти» к «Транснефти»

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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