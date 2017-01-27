Суд зарегистрировал иск «Башнефти» к «Транснефти»

Компаниям не удалось заключить договор на текущий год

Москва, , 15:36 — REGNUM Нефтяная компания «Башнефть», контролируемая «Роснефтью», направила иск против оператора магистральных нефтепроводов России компании «Транснефть». Об этом 27 января сообщают «Ведомости».

Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 26 января. Повод для подачи иска и сумма претензий не указаны.

Как рассказал советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин, в компании иск пока не получили. По его словам, «Транснефть» не прекращала прокачку нефти «Башнефти», хотя компания, как и «Роснефть», не подписала с оператором договор на текущий год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января в Арбитражный суд Москвы был подан иск корпорации «Роснефть» к «Транснефти». Иск связан с судебным разбирательством об условиях транспортировки углеводородов. Как пояснили в «Роснефти», услуги оператору магистральных нефтепроводов были оплачены, однако условия на 2017 год согласовать не удалось.

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