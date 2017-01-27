Мэр: «В Великом Новгороде почти не осталось земель для застройки»

Великий Новгород, , 15:31 — REGNUM «На сегодняшний день свободной земли на территории города практически нет, а то, что предполагается застраивать, — всё распределено», — заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев на заседании городской думы 26 января при обсуждении спорного вопроса о перезонировании части территории Северного микрорайона города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, местные жители выступили против строительства четырёх жилых многоэтажек рядом с прудом и просят разбить на этом месте парк.

При обсуждении вопроса градоначальник заявил о необходимости комплексного подхода к решению градостроительных проблем областного центра. «Нужно провести слушания с проектировщиками, застройщиками и общественностью Великого Новгорода и посмотреть, какие земли и где в Новгороде осталась, и решить, где будет парк, где жилые дома и так далее», — отметил мэр.

Круглый стол для обсуждения последующей застройки Великого Новгорода решили провести до 2 апреля 2017 года. Итогом дискуссии могут стать изменения в генплан города.

Напомним, новый генеральный план развития Великого Новгорода был утверждён в декабре 2009 года. Предполагалось, что по нему город будет развиваться до 2025 года.

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