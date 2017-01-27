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На Оренбург приходится 42,5% аварийного фонда региона

Экономика
Напряженная ситуация по переселению граждан из ветхого жилья сложилась в трех строящихся домах областного центра
Аварийный дом
denizaley0
Аварийный дом

Оренбург, 27 января 2017, 15:28 — REGNUM  В Оренбургской области общий объем аварийного жилья, который будет ликвидирован в рамках программы «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2013−2017 годы, составляет 204,5 тыс. кв. метров. На начало этого года расселено 116,5 тыс. кв. метров (57% от запланированного объема). Полностью мероприятия по переселению граждан планируется завершить до 1 сентября 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минстрое Оренбуржья.

Наибольший объем аварийного фонда предстоит ликвидировать в Оренбурге — 86,9 тыс. кв. метров (42,5% от общей площади, подлежащей расселению в рамках программы). «Поскольку данный показатель является достаточно сложным, аварийный фонд намеренно распределен по этапам в порядке возрастания для того, чтобы муниципальное образование имело возможность заранее планировать строительство жилья для переселяемых граждан», — отметили в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области.

В настоящее время в Оренбурге идет строительство 11 многоквартирных жилых домов, часть квартир в которых предназначена для переселенцев. Напряженная ситуация сложилась по трем домам по улице Мирнинской, где строительные работы отстают от установленного графика более чем на три месяца. Несмотря на то, что муниципалитет заключил с застройщиком дополнительные соглашения о продлении сроков передачи готовых квартир до конца прошлого года, переселенцы из аварийного жилья до сих пор ожидают переезда в новые квартиры. В областном Минстрое заверили, что ситуация находится на контроле ведомства, а также надзорных органов и общественников.

Добавим, в 2014 году при плане переселить 2,5 тыс. человек из 37 тыс. кв. метров аварийного жилья фактически ликвидировано почти 39 тыс. кв. метров аварийного жилфонда (105% от плана). Выполнение целевого показателя 2015 года составило 101,5% — переселено 3,3 тыс. человек из 51,6 тыс. кв. метров.

Целевой показатель 2016 года составляет 3,6 тыс. человек из 54,8 тыс. кв. метров. По состоянию на 01.01.2017 данный показатель выполнен на 52,3%, переселено 1,5 тыс. человек из 28,6 тыс. кв. метров аварийной площади. Ожидается, что к завершению отчетного периода в I квартале 2017 года выполнение составит 100%.

Читайте ранее в этом сюжете: Ликвидация ветхого жилья: в Оренбуржье проблема заключения контрактов

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Ликвидация ветхого жилья
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