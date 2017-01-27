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Легализовавшиеся в 2016 г. бизнесмены принесли Ленобласти 2 млн руб. налога

Экономика
Легальный бизнес в рамках программы «Займись делом» начали 263 предпринимателя
Деньги
delo
Деньги

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 27 января 2017, 15:28 — REGNUM  Участники программы легализации самозанятых граждан в Ленинградской области уже заплатили более 2 млн рублей в качестве налогов от предпринимательской деятельности. Об этом на заседании областного правительства сообщил глава регионального комитета по труду и занятости Алексей Брицун, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель комитета рассказал, что служба занятости населения 47-го региона в 2016 году помогла организовать легальную предпринимательскую деятельность 263 участникам программы «Займись делом». Благодаря этому проекту, в Ленобласти, появилось дополнительно 284 рабочих места.

«Наши предприниматели еще несколько стесняются обращаться к органам государственной власти и сообщать о своих проблемах. Мы хотим развеять миф, что, приходя к чиновнику, невозможно ничего получить. Никак нет. Приходят и получают маршрут для решения своих проблем», — отметил Алексей Брицун.

По его словам, для популяризации проекта в этом году заработает «Биржа деловых контактов», где начинающие бизнесмены смогут найти партнеров и клиентов.

Напомним, проект «Займись делом» был инициирован комитетом по труду и занятости населения Ленобласти в начале 2016 года. В рамках этой программы самозанятым гражданам помогают зарегистрировать индивидуальное предприятие или открыть свой малый бизнес с учетом различных льгот и финансовой поддержки, найти дополнительные рынки сбыта, увеличить выручку и даже нанять сотрудников.

Каждый участник программы получает 117 тысяч рублей «подъемных». Эти средства могут быть использованы на закупку оборудования, маркетинг и рекламу. Каждое созданное новым предпринимателем рабочее место также единовременно субсидируется на сумму 58 тысяч рублей.

Напомним, что в своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил необходимость улучшения условий для ведения бизнеса в стране. В частности глава государства предложил в течение 2017 года определить правовой статус самозанятых граждан.

Всего в Ленинградской области зарегистрирована 61 тысяча предпринимателей. Всего в 2016 году 18 тысяч человек нашли новую работу, при этом в банке вакансий остается еще 16 тысяч незанятых рабочих мест. На сегодняшний день Ленинградская область продолжает входить в число субъектов с самым низким уровнем безработицы, который составляет 0,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге и Ленобласти доля неработающих не превышает двух процентов

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