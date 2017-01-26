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Треть пашни Ленобласти используется не по назначению

Экономика
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила от простаивании 56 млн га российской пашни

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 26 января 2017, 18:25 — REGNUM  Из 360 тысяч гектаров пашенной земли в Ленинградской области используется по назначению лишь 235 тыс. га. Об этом сегодня, 26 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 47-го региона.

По данным Управления Росреестра по Ленинградской области, площадь земель сельскохозяйственного назначения в регионе составляет 617 тыс. га (сенокосы, пастбища, пашни), из них пашня занимает 360 тыс. га.

При этом в Ленобласти ежегодно увеличивается объём земель, вводимых в сельхозоборот, сообщили в комитете по АПК. Так, в 2016 году посевные площади увеличились на 8,3 тыс. га и составили 235 тыс. га (103,8% к уровню 2015 года). Таким образом, используемая пашня составляет на сегодняшний день 235 тыс. га.

«В Ленинградской области нет ничейной земли, у всей земли есть собственники. Неиспользование сельхозземли по назначению — это действия (бездействия) недобросовестных собственников. Администрация Ленинградской области неоднократно выступала с законодательными инициативами на федеральном уровне по ужесточению мер борьбы с недобросовестными землевладельцами», — подчеркнули в пресс-службе профильного комитета.

Благодаря внесению поправок в методику изъятия неиспользуемых земель сельхозназначения, вступивших в силу в 2016 году, одним из инициаторов которых была Ленобласть, регион рассчитывают вернуть в сельхозоборот до 70 тыс. га земли.

На региональном уровне организована работа органов местного самоуправления по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения через активирование работы муниципального земельного контроля, добавили в областном комитете по АПК.

Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в стране не используется 56 млн га, что составляет 14,5% от общей площади. Кроме того, за последние три года надзорное ведомство выявило 73 тыс. нарушений в сфере землепользования.

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