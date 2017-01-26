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В Калуге будут производить тяжелые автомобили с автоматической трансмиссией

Экономика
Губернатор Артамонов встретился с новым руководителем Volvo Group Россия

Калуга, 26 января 2017, 18:17 — REGNUM  

Производство тяжелых коммерческих автомобилей с автоматической трансмиссией, в рамках перспективных инвестиционных проектов на заводе грузовиков Volvo Group в Калуге обсудил 26 января губернатор области Анатолий Артамонов с новым генеральным директором Volvo Group Россия Сергеем Яворским. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в ходе беседы участники подчеркнули, что ключевым направлением деятельности нового главы компании станет дальнейшее развитие бренда Volvo в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск производства грузовиков Volvo Group в Калуге состоялся в январе 2009 года. Мощность предприятия тогда составила 15 тыс. автомобилей в год, штат сотрудников в Калуге — 700 человек. Уровень локализации — 12−15%.

27 ноября 2014 года по соседству с предприятиями по производству грузовых автомобилей и экскаваторов Volvo открылся завод по производству кабин для грузовых автомобилей Volvo Trucks и Renault Trucks. Начальная проектная мощность завода составляет 15 тыс. кабин в год, из которых 10 тыс. кабин предназначены для грузовых автомобилей Volvo Trucks, а пять тысяч — для Renault Trucks.

Инвестиции в строительство завода кабин Volvo Group составили порядка 90 млн евро. Территория завода — 2,96 га, площадь производственных и складских помещений — 25 тыс. кв.м. Производственный цех состоит из трех основных участков: склада, сварки кабин из штампованных элементов, покраски кабин. Обеспечен высокий уровень производственной кооперации между двумя заводами группы компаний Volvo.

Также шведская компания инвестировала 6,1 млн евро в центр Volvo Truck в Калуге, 4,7 млн евро — в таможенный логистический центр и более 40 млн евро в завод Volvo Construction Equipment.

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