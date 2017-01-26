«Татнефть» сократила добычу на 3 тыс тонн нефти в сутки

Казань, , 18:12 — REGNUM «Татнефть» в рамках соглашения ОПЕК и независимых производителей сократила добычу нефти на 3 тыс. тонн в сутки, превышая запланированный уровень снижения производства в три раза. Об этом заявил генеральный директор компании Наиль Маганов в ходе конференции трудового коллектива, сообщает «БИЗНЕС Online».

«3 тыс. тонн в сутки — это казалось для нас самым большим сокращением. Потому что базой для сокращения была добыча октября, а мы в ноябре и декабре наращивались. Поэтому вместо 1 тыс. тонн, которую планировали исходя из планов на октябрь, у нас получилось 3 тыс. тонн», — отметил глава компании, добавив, что в дальнейшем тем сокращения будет снижаться.

В то же время «Татнефть» не изменяет долгосрочных планов и планирует к 2030 году увеличить добычу до 30 млн тонн нефти ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маганов говорил, что участие России в договоренностях с ОПЕК о сокращении добычи нефти, скорректирует планы производства компании на 2017 год. По его словам, выполняя условия соглашения, «Татнефть» может сократить добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки или 2,8 тыс. тонн. Указанный объем сокращения составит 3,35% от октябрьского уровня добычи.

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